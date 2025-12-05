Испливале поруке које је Брајан Волш слао Ани након што је раскомадао њено тијело

05.12.2025
Суђење Брајану Волшу у Масачусетсу наставило се свједочењима истражилаца и других свједока. Тужилаштво је поротницима показало поруке за које тврди да их је Волш слао својој супрузи након што је наводно "раскомадао њено тијело".
Одбрана је, с друге стране, приказала поруке из периода око Божића које су сугерисале да је пар био срећан и планирао заједничку будућност.
"Нисам те уопште чуо данас,“ написао је Брајан Волш својој супрузи на Божић ујутру. Ана је одговорила да је њен лет отказан и да сада путује у Масачусетс из Вашингтона, Д.Ц.
Он је полицији првобитно рекао да је Ана отишла у Д.Ц. 1. јануара због хитног посла.
"Здраво. Гдје си?" написао је Волш 2. јануара увече, а потом додао: "И даље те волим!!! Хаха".
"Где си?" поновио је 3. јануара ујутру, а касније је додао: "Бринем се, молим те јави се, или пошаљи мејл."
"Ако данас не добијем одговор, пријавићу твоје нестајање," написао је такође 3. јануара.
Одбрана је потом објаснила да је Волш 25. децембра претраживао термине "Ана Волш пронађена мртва" и "Божићни дан авионска несрећа" јер тада није могао да ступи у контакт са њом и још увијек није знао да је њен лет отказан због олује. Одбрана је такође приказала бројне поруке и претраге у вези са резервацијама у ресторанима, скупим шампањцем, огласима на Зилову-u и поруке у којима су једно другом говорили "Волим те."
Конор Киф, форензичар, је претходно истакао да подаци са мобилног телефона показују да се Волш налазио испред стамбене зграде у Абингтону, где је мушкарац са кесом виђен на снимку надзорне камере како иде ка контејнерима у којима је касније пронађена одјећа Ане Волш.
Киф је такође свједочио да је Волш размењивао поруке са људима који су били забринути за Ану Волш, укључујући њену сестру, која му је рекла: "Мислим да ово мораш одмах да пријавиш."
Киф је навео и да је Волш 25. децембра 2022. претраживао "Вилијам Фастоу некретнине у Д.Ц.", неколико дана пре смрти Ане Волш, пише Ци-би-си Њуз.
