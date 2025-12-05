Logo
Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

Извор:

СРНА

05.12.2025

20:24

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу
Фото: Pexels

Парламент Њемачке усвојио је данас, 5. децембра, контроверзне приједлоге закона о пензионој реформи.

Закони су усвојени са 318 гласова "за" и 224 гласа "против", уз 53 суздржана посланика.

Пензија ће према новим законима остати на 48 одсто од просјечне плате до 2031. године. Група од 18 посланика предложила је смањење на 47 одсто.

Посланици који су били против приједлога рекли су да би задржавање пензије на 48 одсто од просјечне плате могло да доведе до неконтролисаног пораста трошкова и дугова које ће враћати млађе генерације.

Њемачка

Пензија

