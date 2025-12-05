Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

Извор:
СРНА
05.12.2025
20:24
Коментари:0
Парламент Њемачке усвојио је данас, 5. децембра, контроверзне приједлоге закона о пензионој реформи.
Закони су усвојени са 318 гласова "за" и 224 гласа "против", уз 53 суздржана посланика.
Пензија ће према новим законима остати на 48 одсто од просјечне плате до 2031. године. Група од 18 посланика предложила је смањење на 47 одсто.
Посланици који су били против приједлога рекли су да би задржавање пензије на 48 одсто од просјечне плате могло да доведе до неконтролисаног пораста трошкова и дугова које ће враћати млађе генерације.
