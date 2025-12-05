Захарова: НАТО уништава све односе са Русијом

Извор:
Танјуг
05.12.2025
18:17
Портпаролка рускога Министарства спољних послова Марија Захарова изјавила је данас да је НАТО већ уништио све нормалне контакте са Москвом, тако да су, како је навела, најаве западних земаља о укидању Савјета Русија-НАТО "ирелевантне".
НАТО уништава односе, тврди Захарова
"Бесмислено је коментарисати ово јер, усред свих осталих агресивних изјава које су дате и предузетих акција да се буквално униште нормални односи - не мислим на добре или пријатељске, већ барем нормалне или чак основне контакте, ови планови заправо нису битни", рекла је Захарова.
Према њеним ријечима, НАТО би "требало да себи постави још једно питање - шта покушавају да постигну таквим изјавама, реториком и агресивним акцијама?", преноси ТАСС.
Раније је пољски министар спољних послова Радослав Сикорски рекао да блок припрема одлуку о распуштању Савјета.
Односи између Русије и НАТО-а успостављени су почетком 1990-их.
Године 1997, стране су потписале Оснивачки акт, изјављујући да се не сматрају међусобно противницима и стварајући оквир за консултације.
Савјет Русија-НАТО основан је 2002. године.
До 2014. године, Русија и НАТО су сарађивали у борби против тероризма, борби против трговине дрогом и операцијама против пиратерије.
Након догађаја у Украјини те године, алијанса је замрзнула сарадњу.
Од 2019. године, дијалог у оквиру Савјета Русија-НАТО је престао, а 2021. године Русија је обуставила рад своје сталне мисије при НАТО-у у Бриселу и затворила канцеларије НАТО-а у Москви.
Од 2014. године, НАТО је такође значајно проширио своју војну активност у близини руских граница и повећао обим својих вјежби.
Након почетка сукоба у Украјини, алијанса је нагло појачала своје присуство на источном крилу, а њене државе чланице су почеле да пружају опсежну војну помоћ Украјини, подсјећа руска агенција.
