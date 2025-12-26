Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

Извор:
Танјуг
26.12.2025
09:55
Коментари:0
У 2025. години сајбер напади на криптовалуте достигли су историјски ниво, а хакери су украли више од 2,7 милијарди долара дигиталних средстава, показује нова анализа blockchain безбједносних фирми.
Према подацима компанија Chainalysis и ТРМ Лабс, током године забиљежене су десетине озбиљних пробоја безбједности на криптоберзама, децентрализованим финансијским (ДеФи) платформама и другим сервисима у Web3 екосистему.
Највећи ударац десио се у нападу на криптоберзу Bybit са сједиштем у Дубаију, гдје су хакери украли око 1,4 милијарде долара – највише у једној крађи у историји индустрије. Овај инцидент чини око половину укупно украденог износа у 2025. години.
Економија
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе
Безбједносни стручњаци и ФБИ су ову масивну крађу повезали са државно подржаним хакерским групама из Сјеверне Кореје, које су биле најактивнији актери у сајбер крађама током године.
Поред Bybita, низ других значајних напада такође је допринио енормним губицима, укључујући крађе од око 223 милиона долара на децентрализованој берзи Цетус, око 128 милиона долара на протоколу Баланцер и више од 73 милиона долара на берзи Phemex.
Хроника
2 ч0
Економија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму