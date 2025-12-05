Logo
Large banner

Вашингтон: Европа на ивици цивилизацијског колапса

Извор:

СРНА

05.12.2025

16:56

Коментари:

0
Вашингтон: Европа на ивици цивилизацијског колапса

Вашингтон страхује да је Европа на ивици цивилизацијског колапса због подривачких политика ЕУ и других наднационалних структура, наводи се у ажурираној Стратегији државне безбједности САД.

У документу се истиче да је економски пад у Европи окружен стварном и озбиљнијом перспективом цивилизацијског брисања.

Према наводима САД, међу већим проблемима у Европи су и активности ЕУ и других транснационалних тијела које подривају политичку слободу и суверенитет, миграциона политика која трансформише континент и ствара неслогу, цензурисање слободе говора, сузбијање политичке опозиције, пад наталитета и губитак националног идентитета и самопоуздања, пренио је ТАСС.

Horoskop

Занимљивости

Ово су четири најинтелигентнија хороскопска знака

"Ако се наставе тренутни трендови, континент неће бити препознатљив за 20 година или чак мање", упозорава се у документу.

САД су изразиле сумњу у могућност да ће поједине европске државе имати прикладан економски и војни потенцијал да остану поуздан партнер Америци.

"Желимо да Европа остане европска, да врати своје цивилизационо самопоуздање и одустане од пропалог фокуса на регулаторно гушење", додаје се у документу.

Подијели:

Таг:

Вашингтон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

Република Српска

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

1 ч

0
Саобраћајка код ''Крамара'': Аутом ударио пјешака

Хроника

Саобраћајка код ''Крамара'': Аутом ударио пјешака

1 ч

0
Кошарац: Безобразна одлука члана УО УИО из ФБиХ

Република Српска

Кошарац: Безобразна одлука члана УО УИО из ФБиХ

1 ч

1
horoskop astrologija

Занимљивости

Ово су четири најинтелигентнија хороскопска знака

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Брисел се дави у корупцији

Свијет

Орбан: Брисел се дави у корупцији

2 ч

0
Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

Свијет

Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

2 ч

0
Лого Тесла

Свијет

Теслин "модел 3 стандард" стигао у Европу по цијени од 36.990 евра

5 ч

0
Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака

Свијет

Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Захарова: НАТО уништава све односе са Русијом

18

17

Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

18

13

Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

18

06

Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције

17

49

Зоран Јотић Јотка излази из притвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner