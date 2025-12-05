Вашингтон: Европа на ивици цивилизацијског колапса

Извор:
Вашингтон страхује да је Европа на ивици цивилизацијског колапса због подривачких политика ЕУ и других наднационалних структура, наводи се у ажурираној Стратегији државне безбједности САД.
У документу се истиче да је економски пад у Европи окружен стварном и озбиљнијом перспективом цивилизацијског брисања.
Према наводима САД, међу већим проблемима у Европи су и активности ЕУ и других транснационалних тијела које подривају политичку слободу и суверенитет, миграциона политика која трансформише континент и ствара неслогу, цензурисање слободе говора, сузбијање политичке опозиције, пад наталитета и губитак националног идентитета и самопоуздања, пренио је ТАСС.
"Ако се наставе тренутни трендови, континент неће бити препознатљив за 20 година или чак мање", упозорава се у документу.
САД су изразиле сумњу у могућност да ће поједине европске државе имати прикладан економски и војни потенцијал да остану поуздан партнер Америци.
"Желимо да Европа остане европска, да врати своје цивилизационо самопоуздање и одустане од пропалог фокуса на регулаторно гушење", додаје се у документу.
