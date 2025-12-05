Logo
Large banner

Живот младића (19) из Бугојна преокренут преко ноћи: Добио кров над главом

05.12.2025

21:29

Коментари:

0
Живот младића (19) из Бугојна преокренут преко ноћи: Добио кров над главом
Фото: Printscreen/Youtube/Srednja Bosna Danas

Младић из Бугојна, Заим Бајрић (19), био је у тешкој ситуацији и живио у изузетно лошим условима, а сада му се преко ноћи живот промијенио.

Добио је, наиме, кућу на бесплатно кориштење захваљујући Бугојанцу који живи у иностранству и има кућу у том граду у којој нико не борави, преноси Youtube канал Средња Босна данас.

Љубав дејт

Љубав и секс

Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Заим Бајрић рођен је са зечјом усном и проблемима са растом. Због тога га, како је у претходном видеу испричао за овај канал, неће ни д‌јевојке, ни послодавци.

Прича о његовом тешком животу очито је допрла до срца Бугојанца, који му је притекао у помоћ и пружио кров над главом.

Подијели:

Таг:

kuća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Савјети

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

59 мин

0
Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Љубав и секс

Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

1 ч

0
Ruža cvijet

Србија

Умро Зоран Ковачевић

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Испливале поруке које је Брајан Волш слао Ани након што је раскомадао њено тијело

1 ч

0

Више из рубрике

Обиљежен међународни дан волонтера

Друштво

Обиљежен међународни дан волонтера

2 ч

0
Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

Друштво

Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

3 ч

0
Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

Друштво

Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

4 ч

1
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за викенд?

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

22

07

Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

22

01

Ево гдје је отишао евроџекпот од десет милиона евра

21

42

Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година

21

36

Отац Гојко одговара: Да ли је гријех постити само 7 дана и причестити се

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner