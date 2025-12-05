Живот младића (19) из Бугојна преокренут преко ноћи: Добио кров над главом

05.12.2025
Младић из Бугојна, Заим Бајрић (19), био је у тешкој ситуацији и живио у изузетно лошим условима, а сада му се преко ноћи живот промијенио.
Добио је, наиме, кућу на бесплатно кориштење захваљујући Бугојанцу који живи у иностранству и има кућу у том граду у којој нико не борави, преноси Youtube канал Средња Босна данас.
Заим Бајрић рођен је са зечјом усном и проблемима са растом. Због тога га, како је у претходном видеу испричао за овај канал, неће ни дјевојке, ни послодавци.
Прича о његовом тешком животу очито је допрла до срца Бугојанца, који му је притекао у помоћ и пружио кров над главом.
