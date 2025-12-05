Обиљежен међународни дан волонтера

Извор:
АТВ
05.12.2025
19:35
Коментари:0
Овај дан служи као подсјетник на преданост људи који без накнаде улажу своје вријеме и знање како би помогли другима. Захваљујући више од 150 волонтера приједорског Црвеног крста, током ове године реализоване су акције прикупљања хране и едукације из пружања Прве помоћи.
„Ми смо почели редовно долазити у Црвени крст и позивали су нас на разне акције, и то је у мени пробудило неку жељу да помажем људима поготово пакетиће за Нову годину који су стварно једна од наших хуманитарних акција зато што многа д јеца заправо немају ту привилегију да добију поклоне и ми им на неки начин помажемо да и они осјете дух Нове године“, рекао је волонтер Сергеј Кнежевић.
„Најизазовније јесте отићи и изаћи на терен. Када видите та лица, особе које су погођене, куће које су срушене стварно погоди, требате остати некако при себи и бити ту јаки за њих бити подршка као и психички а онако и физички са пакетима тако да је то некако најизазовније“, додао је волонтер Кристина Кнежевић.
Истичу да без волонтера не би могли да спроведу многе акције, те да су они често подсјетници хуманитарног календара. Њихов рад приказује стварне потребе заједнице, а поред ванредних ситуација на располагању су током цијеле године.
"Оно што је током цијеле године активно и у чему учествују волонтери су обиљежавање наших традиционалних датума као што је недеља Црвеног крста, недеља борбе против туберкулозе, недеља дјетета у свој под јели комплетног пропагандног материјала везано за обиљежавање таквих датума не може проћи без волонтера", казао је секретар Градске организације Црвеног крста Приједор Зоран Веселиновић.
Црвени крст Приједор већ се припрема за наредне активности, међу којима је и под јела новогодишњих пакетића за дјецу из социјално угрожених породица. У реализацији ове акције, као и до сада, ослањаће се на ангажман својих волонтера и подршку локалне заједнице.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
24
20
20
20
08
20
07
19
48
Тренутно на програму