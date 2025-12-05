Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

Извор:
АТВ
05.12.2025
18:17
Сњежана Плавшић Ђуровић, самохрана мајка из Маховљана код Лакташа, већ годинама бије битку са тешким дијагнозама. Болује од рака, страдало јој је срце, а недавно је због свих траума које је проживјела, обољела и од болести костију. Њен син, такође је рођен са неколико тумора јетре, након чега је добио низ хроничних обољења.
Мајка Сњежана се бори свим силама да сину омогући што нормалнији живот. Они немају никаквих примања, а само за лијекове им је потребно скоро 400 КМ. Сњежана нажалост неће моћи никада да ради због свих тешких дијагноза. Кроз сузе у очима, моли све људе добре воље, да им помогну, и да сину, како каже, што дуже поживи и помогне да одрасте, како би се могао сам бринути о себи.
Њих двоје, Сњежана и њен син тренутно немају никог у породици ко би им могао помоћи. Прича да већину свог времена лежи у постељи и да само по потреби устаје, јер сваки напор јој тешко пада.
Недавно је и кућа у којој бораве почела да се урушава. Дио крова је уништен, па осим финансијског, потребна им је помоћ и у виду реновирања куће, а за сам кров потребно је више од 15.000 КМ.
За њихову помоћ, отворен је и хуманитарни број 1434 који ће бити активан до 28. фебруара. Грађани могу помоћи и уплатом на жиро рачун.
Одазовимо се сви акцији, и помозимо да Сњежана и Грегор изађу као побједници из ове животне битке.
