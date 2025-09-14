Звијезда серије "Emily in Paris" забринула мршавим изгледом

Извор:
Звијезда серије serije "Emily in Paris" Lily Collins изазвала је низ коментара и забринутост међу фановима након што се појавила на ревији модне куће Calvin Klein у склопу Седмице моде у Nеw Yоrкu.
Наиме, глумица се појавила у дводијелном комплету са шљокицама и перјем, у комбинацији са сребреним сандалама на везање и елегантном торбицом.
Иако је Collins својим модним издањем привукла пажњу, управо је њен физички изглед изазвао највише коментара. На друштвеним мрежама, бројни фанови изразили су забринутост због њене мршавости.
"Нека јој неко да cheeseburger", "Имам осјећај као да ће се преломити на пола без мржње, само шаљем љубав","Лилy… Поједи нешто!", "Молим те, Лилy, озбиљно мислим потражи помоћ", "Је ли она увијек била овако мршава? Обично је не виђам у кратким топовима па не знам. Предивна је, али надам се да је добро", "Превише мршава", били су неки од коментара.
Lily Collins је још 2017. године у својој аутобиографији "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" искрено говорила о тешким тренуцима из тинејџерских дана, када је патила од поремећаја у исхрани.
"Коса и нокти су ми постали ломљиви. Грло ми је горјело, а једњак ме болио. Менструација ми је престала на неколико година. Била сам толико лоше да сам уништила своје шансе да имам дјецу. Била сам увјерена да сам се заувијек уништила", написала је.
Узрок проблема је, како тврди, био повезан с породичним изазовима, посебно с разводом њеног оца и његове треће супруге, Orianne Cevey. Занимљиво је да је само седмицу након што је завршила прво поглавље своје књиге, добила понуду да глуми анорексичну дјевојку у филму "To The Bone" из 2015. године. Њена мајка, Jill Tavelman, на почетку није била за то да прихвати ту улогу, управо због Лилyне прошлости.
Промовишући филм 2017. године, Цоллинс се поново отворила у вези са својим искуством: "Ово је дефинитивно била драматичнија улога за мене, и сама сам патила од поремећаја у прехрани кад сам била тинејџерица. Прошле године написала сам књигу и поглавље о свом искуству и завршила тачно седам дана прије него што сам добила сценариј као да ми је свемир ставио те ствари на пут да се суочим, право, с нечим чега сам се некад бојала".
lily collins omg pic.twitter.com/QSBpbaXBRQ— favs pop culture (@favspopculture) September 12, 2025
За потребе улоге, тада је изгубила десет килограма, али под надзором нутриционисте.
"Морала сам се емоционално вратити тамо, али на начин који је био најсигурнији и најздравији могући, уз помоћ нутрициониста и физички, и емотивно. Захтијевало је другачији скуп вјештина, као да сам путовала уназад у властите доживљаје", казала је.
Подсјетимо, у фебруару глумица је добила своје прво дијете са супругом Charliejem McDowellom уз помоћ сурогат мајке.
Вијест је многе изненадила узевши у обзир да то није спомињала у јавности, а глумица је на друштвеним мрежама уз фотографију кћерке написала: "Добро дошла у центар нашег свијета Tove Jane McDowell".
"Ријечи никада неће изразити нашу бескрајну захвалност за невјероватну сурогат мајку и све који су нам помогли на том путу. Волимо те до мјесеца и назад…", поручила је.
(кликс)
