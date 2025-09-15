Упознајте мачка Живка који је постао нова туристичка атракција Београда

15.09.2025
Заборавите на Калемегдан, Храм Светог Саве и Скадарлију – Београд сада има нову туристичку атракцију и она има реп, шапе и бркове!
На Google мапама појавио се пин посвећен једном црно-бијелом мачку који поносно носи име Живко, the grumpy cat.
Да прича буде још боља, страна тиктокерка ријешила је да провјери да ли је пин стваран или само интернет-шала. И – погодите – Живко ју је чекао баш на свом мјесту, на Косанчићевом венцу, гдје редовно „патролира“. Како је рекла, био је баш онакав каквим га и потписују – помало мрзовољан, али свакако неодољив.
Друштвене мреже одмах су плануле – фотке, мимови и коментари само су се низали. Јер, будимо реални, није мала ствар када град добије правог мачка као туристичку дестинацију.
@rachelssilverstar There are actually several cats pinned in Belgrade hahahaa #serbiatravel #fyp #hostelworld #easterneurope #traveldiaries #balkan #gapyear #sababtical #thingstodoinbelegrade #backpacking #worldpackers #belgradecats #belgrade ♬ original sound - Curlymoney - Travel, Crochet
Живко можда не нуди панорамски поглед или историјски значај, али зато нуди нешто још драгоцјеније – дозу шарма, хумора и онај осјећај да Београд увијек може да вас изненади на најнеочекиванијим мјестима.
И док тиктокери већ планирају „Живко туру“, ми можемо само да се насмијемо и закључимо: Београд је и званично постао град у којем чак и мачке добијају свој пин на Гоогле мапама, преноси City Magazine.
