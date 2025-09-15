Минић: Нека нам је срећан Дан српског јединства

Извор:
СРНА
15.09.2025
07:37
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
Минић је подсјетио да је у анкети на сајту "Ранкер", прије двије године, у којој је учествовало више од милион људи, српска застава проглашена најљепшом на свијету.
"Нека нам је срећан Дан српског јединства", навео је Минић на друштвеној мражи Икс.
У анкети на сајту „Ranker“, прије двије године, у којој је учествовало више од милион људи, српска застава проглашена је најљепшом на свијету. 🇷🇸— Саво Минић (@minic_savo) September 14, 2025
Нека нам је срећан Дан српског јединства! pic.twitter.com/TmldiPFvgF
Дан српског јединства, слободе и националне заставе, које прослављају 15. септембра Србија и Република Српска, има за циљ оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.
Бања Лука
9 ч0
Друштво
9 ч0
Србија
9 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму