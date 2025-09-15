Logo
Large banner

Минић: Нека нам је срећан Дан српског јединства

Извор:

СРНА

15.09.2025

07:37

Коментари:

0
Минић: Нека нам је срећан Дан српског јединства
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Минић је подсјетио да је у анкети на сајту "Ранкер", прије двије године, у којој је учествовало више од милион људи, српска застава проглашена најљепшом на свијету.

"Нека нам је срећан Дан српског јединства", навео је Минић на друштвеној мражи Икс.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе, које прослављају 15. септембра Србија и Република Српска, има за циљ оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.

Подијели:

Тагови:

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи

Бања Лука

Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи

9 ч

0
beba bebe porodilište

Друштво

Република Српска богатија за 17 беба

9 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић честитао Дан српског јединства: У вријеме турбуленција да сачувамо мир

9 ч

0
Јелена Карлеуша проговорила о односу са Тошићем, па открила да ли је у потрази за љубави

Сцена

Јелена Карлеуша проговорила о односу са Тошићем, па открила да ли је у потрази за љубави

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner