Шта вам звијезде предвиђају за данас?

Извор:

Курир

15.09.2025

07:48



0
Шта вам звијезде предвиђају за данас?
Фото: Pexels

Дневни хороскоп за понедјељак 15. септембар. Доносимо вам детаљну астролошку прогнозу за све припаднике Зодијака. Ево шта су вам звијезде предвиделе за понедјељак за знаке хороскопа.

Ован 

Повољан аспект изоштриће ваш осјећај за пословање и донијети вам добитке. Прави потези донијеће вам дуготрајан успјех. Ваш однос с партнером пролази кроз период у ком владају разумијевање и љубав. Пад имунитета. Имате велики избор воћа и поврћа, допуните тиме своју једноличну исхрану.

Бик

Планетарни аспекти вам стварају нестабилну ситуацију, па због тога увијек имајте резервни план.

Слободни Бикови могу да се заљубе у веома атрактивну и занимљиву особу која није слободна. Зубобоља, неко вријеме нисте посјетили стоматолога.

Близанци 

Потрудите се да премостите проблематичну ситуацију тако што ћете се ослањати на чланове тима. Преокрет у сарадњи. Слободне Близанце овог дана очекује романтични излазак са особом коју познају преко пријатеља. Стомачна инфекција, могући су проблеми са задржавањем хране.

Рак 

Захваљујући мудрим одлукама и потезима, успјешно ћете завршити најтежи дио посла. Ријешићете неки правни проблем. Очекује вас романтични излазак и зближавање са особом коју сте упознали на неком друштвеном скупу. Алергија. Обратите се ендокринологу ради промјене терапије.

Лав 

Овај дан доноси вам успјех у трговини и сарадњи са иностранством, као и у оквиру здравства. Финансијски добитак. Ваш однос с партнером пролази већ неко вријеме кроз период кризе повјерења. На срећу, биће то краткотрајно. Аритмија, потребан вам је савјет стручне особе.

Дјевица

Девице које се баве креативним занимањем или просвјетом очекује успех. Напредак у умјетничкој каријери. Размишљате озбиљно о перспективи ваше везе с партнером, али он као да није спреман на обавезивање. Више се одмарајте. Преузели сте много обавеза, које су вас исцрпле.

Вага 

Незапослене Ваге данас очекују важне вести од потенцијалног послодавца. Слиједи разговор за посао. Данас вам се може допасти особа коју ћете упознати преко пријатеља или рођака.

Очекује вас романтични састанак. Болови у кољенима, обратите се ортопеду ради консултације.

Шкорпија 

Током овог дана важно је да задржите стоички став у односу с колегом који ће вам упутити провокативне коментаре на послу. Ваш однос с партнером на тренутке садржи елементе љубоморе, али ћете то брзо превазићи. Хормонска неравнотежа. Провјерите штитну жлезду.

Стријелац 

Пружа вам се прилика да поставите темеље финансијске сигурности. Много тога ће зависити од вас и ваших мудрих потеза. Стријелчеве који су у вези очекује период несугласица јер имају супротне ставове о битним питањима. Опстипација. Уносите лакше сварљиву храну.

Јарац 

Овај дан доноси плодове вашег напорног рада и труда. Надређени ће вас похвалити, а убрзо слиједи напредовање. Данас ће атмосфера у односу с партнером бити напета.

Различито видите битне ствари у будућности. Болови у врату. Неопходне су вам свакодневне вјежбе.

Водолија 

Планете су вам наклоњене у погледу добрих резултата. Кључ вашег успјеха биће у истрајном раду и упорности. Слободне Водолије ће упознати једну ексцентричну, али занимљиву особу у знаку Стрелца или Близанаца. Позитивном енергијом плените пажњу људи око себе. Уживате у дружењу.

Рибе 

Будите опрезни уколико преговарате с новим кругом сарадника, јер ту дефинитивно може бити нечег мутног и двосмисленог. Слободне Рибе могу да пронађу сродну душу на неком скупу. Одлично се осјећате, немате већих здравствених проблема.

(Курир)

