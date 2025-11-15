Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

Велику пажњу јавности изазвала је најава формирања Фонда за дјечију штедњу. Ко ће њиме управљати, и на који начин још није дефинисано. Оно што се зна јесте да ће за свако новорођено дијете, из републичког буџета на име дјетета бити исплаћено и на 18 година орочено по 1.000 марака, најава је Милорада Додика.

"Држава ће уплатити 1.000 марака у тај фонд на његово име и годишње ту треба 30, 35 милиона. На крају године ту ће се десити да ту има 35 милиона, тих 35 милиона, тај фонд ћу купити обвезнице Републике Српске уз одређену камату, кад он напуни 18 година, он ће имати 140 хиљада марака. Биће ипак новац са којим можете да наставити школовање негдје, имаћете обавезу само да живите у Републици Српској.", каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Како ће све тачно функционисати зависи од начина на који ће фонд бити дизајниран, сматрају стручњаци. Оно што је добро кажу, новац на тај начин не би ишао у друге намјене него би се инвестирао овдје.

"То је једна иновативна и моћна идеја да се на неки начин повеже грађанин, становник, дијете са нечим што се зове буџет, са нечим што се зове инвестиција, са нечим што се зове штедња", каже Саша Стевановић, директор Друштва за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске.

С обзиром на то да Република Српска нема успостављену стратегију демографског развоја, формирање наведеног фонда представљао би још један у низу поступака који би потрошили и вријеме и ресурсе, став је демографа Александра Чавића.

"Принос на обвезнице РС износи максимално 6%, на крају тог периода са уложених 1.000 КМ, укупан износ средстава расположивих би био 2.854 КМ по једном дјетету", каже Александар Чавић, демограф.

Остаје да видимо када ће Фонд бити формиран и како ће функционисати, али оно што је сигурно јесте да је ово добра идеја и да би значила за останак младих у Републици Српској.