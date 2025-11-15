Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

Извор:
Легенда акционих филмова Џеки Чен жив је и здрав, упркос новој интернет превари, лажној објави о смрти 71-годишњег глумца.
Гласине су почеле да се шире друштвеним мрежама почетком ове недјеље, али ријеч је о још једној у низу лажних вијести које годинама циљају познатог глумца.
Гласине су кренуле са Фејсбука и Икса у понедјељак, 10. новембра, након објаве у којој се тврдило да је Чен преминуо од компликација изазваних деценијама повреда задобијених на филмским сетовима.
"Само јуче је објавио ону Инстаграм причу из авиона, смијешећи се од ува до ува: ‘Враћам се кући након сусрета са Такеруом у Токију – још сам жив, екипа! Не брините због сиједе косе, то је за филм".
А онда, у трену, стигао је позив: "Готово је… љекар је рекао да његово срце није могло да издржи још једну вратоломију.", препричава блиски породични пријатељ наводне последње тренутке пре изненадне смрти легенде 3. новембра 2025.", пише у објави која се проширила Иксом.
Објава је укључивала и фотографију Чена генерисану вештачком интелигенцијом, која га приказује у болничком кревету. Једна од страница која је ширила дезинформацију била је и Фејсбук страница Сторис абоут ас.
