Logo
Large banner

Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

Извор:

Б92

15.11.2025

20:14

Коментари:

0
Џеки Чен, глумац
Фото: Tanjug / AP

Легенда акционих филмова Џеки Чен жив је и здрав, упркос новој интернет превари, лажној објави о смрти 71-годишњег глумца.

Гласине су почеле да се шире друштвеним мрежама почетком ове недјеље, али ријеч је о још једној у низу лажних вијести које годинама циљају познатог глумца.

Лажна вијест подстакнута вјештачком интелигенцијом

Гласине су кренуле са Фејсбука и Икса у понедјељак, 10. новембра, након објаве у којој се тврдило да је Чен преминуо од компликација изазваних деценијама повреда задобијених на филмским сетовима.

"Само јуче је објавио ону Инстаграм причу из авиона, смијешећи се од ува до ува: ‘Враћам се кући након сусрета са Такеруом у Токију – још сам жив, екипа! Не брините због сиједе косе, то је за филм".

А онда, у трену, стигао је позив: "Готово је… љекар је рекао да његово срце није могло да издржи још једну вратоломију.", препричава блиски породични пријатељ наводне последње тренутке пре изненадне смрти легенде 3. новембра 2025.", пише у објави која се проширила Ик­сом.

Објава је укључивала и фотографију Чена генерисану вештачком интелигенцијом, која га приказује у болничком кревету. Једна од страница која је ширила дезинформацију била је и Фејсбук страница Сторис абоут ас.

Подијели:

Тагови:

Džeki Čen

lažna vijest

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Сцена

Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

6 ч

0
Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

7 ч

0
Ален Исламовић има бизнис који му доноси 100.000 КМ годишње

Сцена

Ален Исламовић има бизнис који му доноси 100.000 КМ годишње

7 ч

0
Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Сцена

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Зимска служба "ЈП Аутопутеви Републике Српске" спремно дочекује зиму

21

57

Централне вијести, 15.11.2025.

21

51

Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

21

41

Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

21

39

Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner