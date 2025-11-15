Logo
Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Извор:

Ало

15.11.2025

17:57

Коментари:

0
Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Није се ни пребројала зарада Александре Пријовић након успјешне турнеје, услиједио је концерт Томпсона о чијој заради се и даље спекулише. Ипак, успјешан албум, концерт или турнеја не значи и прво мјесто на страници Селебрити нет ворт.

Дино Мерлин се налази на првом мјесту на листи најбогатијих пјевача са наших простора, а портал Celebrity Net Worth је његово богатство процијенио је на 100 милиона долара што је за 80 милиона веће од богатства Здравка Чолића.

Звезде Гранда

Сцена

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Након прозивки на рачун свог садашњег материјалног стања и луксуза Мерлин је одлучио да проговори и открије како су изгледали његови тешки дани у прошлости.

"Живјели смо тежак живот и нисам имао могућност да идем на море. Сада када је све дошло на своје место, могу мало и да пловим. Немам никакву грижу савјести, ни због брода који имам, ни због љубави према мору", рекао је Дино Мерлин тада.

Rada Manojlovic

Сцена

Рада Манојловић згрће паре: Заказала наступе за цијелу годину, ево колико новца ће узети

Животна прича Дина Мерилина обухвата његово дјетињство, причу о изазовима које је носило бреме славе и напослетку о успјешној каријери.

Дино Мерлин рођен је 12. септембра 1962. године у Сарајеву, а право име му је Един Дервишхалидовић.

Лична прича Дино Мерлина дубоко зрачи тугом, изазовима и тријумфом. Родио се у скромној породици, када је имао само пет година отац их је напустио, остављајући га да одраста уз мајку.

