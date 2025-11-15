Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Извор:
Није се ни пребројала зарада Александре Пријовић након успјешне турнеје, услиједио је концерт Томпсона о чијој заради се и даље спекулише. Ипак, успјешан албум, концерт или турнеја не значи и прво мјесто на страници Селебрити нет ворт.
Дино Мерлин се налази на првом мјесту на листи најбогатијих пјевача са наших простора, а портал Celebrity Net Worth је његово богатство процијенио је на 100 милиона долара што је за 80 милиона веће од богатства Здравка Чолића.
Након прозивки на рачун свог садашњег материјалног стања и луксуза Мерлин је одлучио да проговори и открије како су изгледали његови тешки дани у прошлости.
"Живјели смо тежак живот и нисам имао могућност да идем на море. Сада када је све дошло на своје место, могу мало и да пловим. Немам никакву грижу савјести, ни због брода који имам, ни због љубави према мору", рекао је Дино Мерлин тада.
Животна прича Дина Мерилина обухвата његово дјетињство, причу о изазовима које је носило бреме славе и напослетку о успјешној каријери.
Дино Мерлин рођен је 12. септембра 1962. године у Сарајеву, а право име му је Един Дервишхалидовић.
Лична прича Дино Мерлина дубоко зрачи тугом, изазовима и тријумфом. Родио се у скромној породици, када је имао само пет година отац их је напустио, остављајући га да одраста уз мајку.
