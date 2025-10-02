Logo

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

02.10.2025

08:50

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

Пјевачица Надица Адемов и њен супруг Дамир направили су гала весеље поводом 1. рођендана њиховог сина Амела.

Они су на прослави окупили велики број званица, међу којима су били и бројни пјевачи, а ту се нашла и њена колегиница, фолкерка Јана Тодоровић.

Снијег

Друштво

Данас још хладније, на планинама снијег

У једном тренутку Јана се латила микрофона и запјевала свој хит, а том приликом добила је огроман бакшиш, који јој је једва држала у ракама.

Каћа Грујић на Инстаграму је подијелила снимак са журке и показала да је атмосфера била на завидном нивоу.

Иначе, на слављу је био и Радиша Трајковић Ђани, Љуба Перућица, Милан Динчић Динча, Урош Живковић, Тамара Милутиновић и многи други.

Емотивна порука сину

Подсјетимо, Надица Адемов са супругом милионером из Њемачке, Дамиром добила је двоје дјеце, а данас се поводом 1. рођендана сина огласила на Инстаграму емотивном поруком.

Полиција-Србија-270925

Србија

Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

– Сине мој, ово је био наш први додир који ћу памтити заувијек. Топлина твог лица и мир који сам у том тренутку осјетила чине ме ево већ годину дана и јачом и храбријом. Хвала ти на том осјећају. Данас пуниш једну годину… Не знам када је то вријеме прошло, али јесте. Моје биће је прожето најљепшим емоцијама, захваљујући теби и твојој сестри. Љубав у твојим очима, док ме гледаш, чини ме сваким даном испуњенијом и заувијек срећном. Воли те твоја мајка увијек и заувијек. Моја друга, искрена и права љубави. Без икакве користи, само љубав и ништа више – написала је Надица.

