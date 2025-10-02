Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

Извор:
Пјевачица Надица Адемов и њен супруг Дамир направили су гала весеље поводом 1. рођендана њиховог сина Амела.
Они су на прослави окупили велики број званица, међу којима су били и бројни пјевачи, а ту се нашла и њена колегиница, фолкерка Јана Тодоровић.
У једном тренутку Јана се латила микрофона и запјевала свој хит, а том приликом добила је огроман бакшиш, који јој је једва држала у ракама.
Каћа Грујић на Инстаграму је подијелила снимак са журке и показала да је атмосфера била на завидном нивоу.
Иначе, на слављу је био и Радиша Трајковић Ђани, Љуба Перућица, Милан Динчић Динча, Урош Живковић, Тамара Милутиновић и многи други.
Подсјетимо, Надица Адемов са супругом милионером из Њемачке, Дамиром добила је двоје дјеце, а данас се поводом 1. рођендана сина огласила на Инстаграму емотивном поруком.
– Сине мој, ово је био наш први додир који ћу памтити заувијек. Топлина твог лица и мир који сам у том тренутку осјетила чине ме ево већ годину дана и јачом и храбријом. Хвала ти на том осјећају. Данас пуниш једну годину… Не знам када је то вријеме прошло, али јесте. Моје биће је прожето најљепшим емоцијама, захваљујући теби и твојој сестри. Љубав у твојим очима, док ме гледаш, чини ме сваким даном испуњенијом и заувијек срећном. Воли те твоја мајка увијек и заувијек. Моја друга, искрена и права љубави. Без икакве користи, само љубав и ништа више – написала је Надица.
