Током септембра у Зворнику рођене 53 бебе

У породилишту зворничке Болнице у септембру су рођене 53 бебе, од којих 22 дјевојчице и 31 дјечак, саопштено је данас из ове здравствене установе.
У септембру је рођено 14 беба више у односу на август, када је рођено 39 беба.
У зворничком породилишту у протеклих девет мјесеци рођено је 377 беба.
