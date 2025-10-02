Logo

Током септембра у Зворнику рођене 53 бебе

СРНА

02.10.2025

08:40

Током септембра у Зворнику рођене 53 бебе
У породилишту зворничке Болнице у септембру су рођене 53 бебе, од којих 22 дјевојчице и 31 дјечак, саопштено је данас из ове здравствене установе.

У септембру је рођено 14 беба више у односу на август, када је рођено 39 беба.

У зворничком породилишту у протеклих девет мјесеци рођено је 377 беба.

Зворник

