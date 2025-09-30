Евидентирана три нова случаја афричке куге у Братунцу

30.09.2025
14:30
Коментари:0
На подручју општине Братунац евидентирана су три нова случаја афричке куге али је ситуација под контролом јер је ријеч о малим индивидуалним домаћинствима и правовременој санацији болести-речено је на састанку Кризног штаба општине Братунац на којем је присуствовао и помоћник министра пољопривреде Негослав Лукић.
- У 2023. регистрована је свињска куга, 50.000 свиња министарсво исплатило 30 милиона марака и зато је важно да сада се сви понашамо одговорно како би задржали епидемиолошки ситуацију - каже Лукић.
Регион
У току претрес куће бившег министра
Кризни штаб предузеће све мјере контроле, санације и заштите у циљу спречавања ширења болести. Као приоритет биће спречавање транспорта и илегалног промета животиња.
- Мислим да морамо скренути пажњу и приватним месарама и сарадња са Министарством унутрашњих послова и граничном полицијом имајући у виду да је епидемија присутна у Љубовији - навео је Лазар Продановић, начелник општине Братунац.
БиХ
2 ч0
Хроника
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Економија
2 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч0
Најновије
Најчитаније
16
49
16
44
16
40
16
32
16
26
Тренутно на програму