Евидентирана три нова случаја афричке куге у Братунцу

30.09.2025

14:30

Свиња
Фото: Pixabay

На подручју општине Братунац евидентирана су три нова случаја афричке куге али је ситуација под контролом јер је ријеч о малим индивидуалним домаћинствима и правовременој санацији болести-речено је на састанку Кризног штаба општине Братунац на којем је присуствовао и помоћник министра пољопривреде Негослав Лукић.

- У 2023. регистрована је свињска куга, 50.000 свиња министарсво исплатило 30 милиона марака и зато је важно да сада се сви понашамо одговорно како би задржали епидемиолошки ситуацију - каже Лукић.

Ротација полиција

Регион

У току претрес куће бившег министра

Кризни штаб предузеће све мјере контроле, санације и заштите у циљу спречавања ширења болести. Као приоритет биће спречавање транспорта и илегалног промета животиња.

- Мислим да морамо скренути пажњу и приватним месарама и сарадња са Министарством унутрашњих послова и граничном полицијом имајући у виду да је епидемија присутна у Љубовији - навео је Лазар Продановић, начелник општине Братунац.

Bratunac

Афричка куга свиња

