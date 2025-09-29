У плану изградња новог Требиња

Logo

У садашњем Требињу више нема мјеста за градњу, зато се планира Ново Требиње. Град се шири на све стране, праве се читави комплекси зграда, виле, установе саобраћајнице, паркови.

У Одјељењу за урбанизам имају пуне руке посла. Нови Урбанистички план је на корак до усвајања. Најтеже је било направити равнотежу између динамичног развоја и идентитета града, успјели су каже ресорна начелница.

"Једноставно тај притисак, тај долазак туриста, велики притисак за градњом једноставно су довели до тога да ми морамо уз постојеће Требиње правити ново Требиње", каже Америса Завитан Јефтовић, начелник за урбанизам града Требиња.

380 хектара крша је површина на којој ће се простирати Ново Требиње. Зна се и гдје ће бити.

"Ново Требиње, сама његова конфигурација терена и сами знате то је крш. То иде од цесте магистралног пута за Дубровник, на сјеверу имамо Град Сунца и према Гомиљанима, ту планирамо да направимо заиста једно Ново Требиње, да имамо школу, Дом Здравља, објекте индивидуалног становања, више породично, да доведемо индустрију, да направимо парк", каже Завитан Јефтовић.

И тако све до Града Сунца. А у овом комплексу нови садржаји само што нису. Ексклузивно их за АТВ открива управо инвеститор Родољуб Драшковић.

"Отварамо и зимски парк, тачније градимо га. То ће бити исто једна атракција свјетска какву не познаје Европа. И њега ћемо завршити негдје до наредне туристичке сезоне. Нормално да је ту и један хотелски комплекс који је при завршетку", каже Родољуб Драшковић, инвеститор.

Хотел ће бити за госте са дебљим џеповима. Драшковић за АТВ још каже да је до сада из свог џепа у Град Сунца уложио милионе, колико тачно ни сам не зна.

Милиони ће требати и градским властима. Градњу мора пратити и улагање у водоводну и канализациону мрежу а већ су овуда замишљене нове саобраћајнице и мостови.

