Бијељина: Ни данас нема договора о измирењу дуговања ГИК-у

Ни данас није пронађен модел да се измире дуговања. ГиК је очигледно талац политичких превирања, каже предсједник ГиК-а.
“Дошли смо у ситуацију да се у Бијељини, у другу изборној јединици по величини у ентитету Република Српска, не могу спровести избори. Да будем јасна, пошто очигледно нисам била довољно јасна. Градска изборна комисија ће предузети све активности, али 90% ангажованих лица одбија учешће. Имамо случајеве и са предсједницима бирачких одбора, које плате овај пут, односно именује ЦИК, којима је накнада 400 КМ одбијају износ. Од њих 300, пристаје њих 20", каже Дијана Савић Божић, предсједник ГИК Бијељина.
Да је жеља за дијалогом остала само пуста жеља и да се наставила сага пребацивања кривице за све, видјели смо и данас, каже предсједник Скупштине града Бијељина.
"Да је градоначелник у претходној години одбио сва законска рјешења на који начин би се могла исплатити средства према ГИК-у и да сада овдје на Скупштини, односно да је упутио акт који је прије свега незаконит и да од нас тражи да, како и он крши закон, тако да и ми кршимо закон. Евидентно је да се то и у овој години наставља радити. Оно што је такође евидентно је да се наставља константно преносити и пребацивати кривац једне на друге", каже Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
Онај ко новац годинама реалоцира по сопственој жељи, ни данас није имао друго рјешење сем да кривце нађе у одлукама Скупштине, средствима од ПДВ-а или неусвојеном ребалансу.
"Данашњим неусвајањем акта које смо упутили у скупштинску процедуру, он данас није усвојен и то значи у Бијељини нема пријевремених избора. Наведени приједлог акта је одбила Скупштина града и на тај начин онемогућила да сви добију исплату, своја зарађена средства", поручује Љубиша Петровић, градоначелник Бијељине.
Градска управа Бијељина дугује више од милион марака лицима која су била ангажована у изборном циклусу. У овом случају ради ce о кршењу закона, устава, свих међународних аката и права на изборе, каже предсједник ГИК Бијељина.
