Породица Сибинчић из Прњавора бави се узгојем старих сорти воћа и поврћа и посједују банку сјемена са око 600 сорти, те сматрају да је килограм сјемена важнији од килограма злата.
Главна мотивација им је самоодржива пољопривреда без штетних утицаја по околину, кориштењем властитог сјемена.
Славен Сибинчић рекао је Срни да су у првој години транзиције ка органској производњи, коју постепено шире, те да су старе сорте будућност, јер су отпорне и превазилазе проблеме који имају садашњи хибриди, а и укус је загарантован.
"Задовољни смо јер радимо нешто уникатно, здраво, немамо конкуренцију. Људи су веома заинтересовани за наше производе, али их још увијек не извозимо. Бавимо се и органским пчеларством", истакао је Сибинчић, који је своје производе изложио и на овогодишњем 5. сајму органске производње "Органик фест Српске".
На сајму су посебну пажњу купаца привукле аутохтоне сорте парадајза, као и жутих и бијелих лубеница, иако је то само мали дио њихове богате баште.
"Наша страст је да инспиришемо људе да једу што више воћа и поврћа, посебно локално узгојеног на што природнији начин и од аутохтоног сјемена које није генетски модификовано. Узгајање старих сорти је важно у очувању сигурности хране на нашој планети, као и здравља будућих генерација", рекао је Сибинчић.
Он је додао да имају и неке сорте са Филипина, одакле потиче његова супруга са којом има четворо дјеце.
Сибинчић је навео да друштвене мреже користе као начин комуникације и едукације заинтересованих за бављењем пољопривредом, те с поносом истиче да су били инспирација многима да засаде своје прве баште.
"Желимо да покажемо да се још увијек може произвести храна у комфору свога дома са мало средстава, а пуно љубави. Желимо да покажемо и подсјетимо људе у каквој благодати живимо на овој планети и како су људи некада много више цијенили природу и уживали у њој", поручио је Сибинчић.
Породица Сибинчић већ неколико година организује подјелу свог сјемена широм БиХ, а многа сјемена су нашла своје мјесто у земљи и у многим државама Европе, Азије и Америке.
Сибинчићи су били једни од 20 излагача на 5. "Органик фесту Српске", сајму који је одржан 26. и 27. септембра у Бањалуци.
