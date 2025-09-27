Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

Извор:
Реконструкција раскрснице на магистралном путу Бањалука-Приједор и Омладинске улице у том граду треба да буде завршена у наредних 15 до 20 дана, прилично прије уговореног рока, најавио је вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Данас и сутра ће због асфалтирања на овом дијелу бити обустављен саобраћај, те се возачи моле за стрпљење и да користе алтернативне правце.
"Данас се полаже други слој битуменизованог носивог слоја асфалта, а на њега иде још један слој који би требао да буде положен сутра, чиме би били завршени сви асфалтни слојеви", изјавио је новинарима Јанковић, који је данас посјетио локацију радова на једној од најфреквентнијих раскрсница у Приједору.
Он је потврдио да је уговорена вриједност радова са извођачем "Фортис групом" 935.000 марака.
"Ријеч је о безбједној раскрсници гдје смо извршили каналисање саобраћајних токова, уредили смо пјешачке стазе и семафоризацију. Имаћемо сигурну раскрсницу за све учеснике у саобраћају", нагласио је Јанковић.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор рекао је да ће на овој раскрсници на улазу у град бити знатно олакшано одвијање саобраћаја и повећана безбједност учесника, што је био примарни циљ.
Он је захвалио што је републички ниво власти препознао овај проблем, који је један од приоритета када је ријеч о безбједности саобраћаја у Приједору.
"Драго ми је да ће радови бити завршени прије предвиђеног рока који је дефинисан уговором. Радови трају мање од три мјесеца и то је озбиљан подухват када видимо што је све обухваћено и како ова саобраћајица сада изгледа", рекао је Јавор.
Он је најавио да ће већ народне седмице бити настављена изградња тротоара и реконструкција једног дијела саобраћајнице у насељу Тукови.
"То су само неки од пројеката које смо договорили са `Путевима Републике Српске`, али и у комуникацији са мјештанима", рекао је Јавор.
Он је нагласио да је град Приједор из својих средстава планирао додатна четири милиона КМ за асфалтирање путних праваца, реконструкцију појединих саобраћајница на ширем подручју града, тако да у наредном периоду, већ након расписивања јавне набавке, креће реализација и тих пројеката.
Директор предузећа "Приједор-путеви" Раденко Црногорац рекао је да ће већ сљедеће седмице бити 99 одсто завршени радови на раскрсници.
"Радове смо почели у јулу, а иако је рок био децембар, очекујемо да за још седам до 10 дана завршимо све радове на раскрсници и још дио радова који ће бити у саставу редовног одржавања на додатном асфалтирању у правцу града", рекао је Црногорац.
Он је додао да су рађени дренажни системи, замијењена водоводна цијев, тако да ће ово раскрсница допринијети сигурнијим одвијању саобраћаја, преноси Срна.
