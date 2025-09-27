Logo

Скандал у Србији: Трансродна особа снимцима уцјењује познатог фудбалера?

Курир

27.09.2025

13:10

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Недавно су медији у Србији писали да је због тајне везе с трансродном особом познати фудбалер у великом проблему.

Она га, како је "Курир" тада тврдио, већ извјесно вријеме уцјењује њиховим снимцима, а оно што тражи од њега јесте да јој купи стан на Врачару.

darko lazic instagram

Сцена

Милиони у гаражи: Овим аутима се хвалио Дарко Лазић

У супротном, њихове заједничке снимке и фотографије ће доставити његовој супрузи.

Задржана у притвору

Афера добија сада наставак јер, како незванично сазнаје поменути портал, трансродна дама задржана је у притвору због сумње да уцјењује поменутог фудбалера.

Тамо ће се истражити њени мотиви и сазнати шта је права истина, а читав скандал тресе цијели свијет спорта.

Тражи некретнину

Према његовим ријечима, фудбалер има рок од мјесец дана да је стамбено обезбиједи.

Грејем Потер

Фудбал

Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

"Дала му је рок да јој достави уговор о поклону некретнине на Врачару. Ако то испуни, обећала му је да ће заувијек нестати из његовог живота. Послала му је директну поруку и објаснила све шта тражи. Уз то, доставила му је доказни материјал који има и који ће, како му је запријетила, да пусти ем његовој супрузи, ем на друштвеним мрежама. То би га уништило. Ионако је био познат по скандалима, па се мало смирио и неко вријеме није пунио новинске ступце, али ово кад би изашло, било би превише. То је цијела истина, а видјећемо како ће да се заврши", закључио је неименовани извор "Курир" тада.

уцјена

Србија

