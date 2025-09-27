Logo

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

Извор:

Агенције

27.09.2025

12:18

Коментари:

0
Ђуро Мацут у посјети УКЦ-у Републике Српске
Фото: АТВ

У Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Републике Српске у току је састанак предсједника Владе Србије Ђуре Мацута и генералног директора ове здравствене установе Владе Ђајића.

Претходно су Ђајић и Мацут посјетили Клинику интензивне медицине за нехируршке гране и Завод за клиничку радиологију.

Како је раније најављено из УКЦ-а, током састанка ће бити ријечи о едукацији љекара из Републике Српске у здравственим установама Србије, што је важан сегмент у оспособљавању за извођење најкомплекснијих операција у највећој здравственој установи у Српској.

"Ово ће бити и прилика да Ђајић са сарадницима још једном захвали Србији за све што ради на унапређењу здравља наших становника улажући у болнице и домове здравља широм Републике Српске, али и Федерације БиХ", саопштено је из УКЦ-а.

Премијер Србије Ђуро Мацут учествовао је јуче у Бањалуци у раду Четвртог конгреса ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем, који је окупио представнике академске заједнице, здравствених институција и међународних стручних удружења, као и бројне госте из земље и иностранства.

Подијели:

Тагови:

Ђуро Мацут

УКЦ Републике Српске

Владо Ђајић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Занимљивости

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

30 мин

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Упаљени аларми: Три регије у БиХ на мети олује

31 мин

0
Пљачка бурегџинице

Хроника

Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

35 мин

0
Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

Свијет

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

39 мин

0

Више из рубрике

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

Република Српска

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

1 ч

0
Додик: Дјеца су будућност Српске

Република Српска

Додик: Дјеца су будућност Српске

1 ч

0
Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

Република Српска

Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

4 ч

0
Дани Српске у Србији 2025

Република Српска

Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner