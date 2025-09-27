Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

Извор:
У Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Републике Српске у току је састанак предсједника Владе Србије Ђуре Мацута и генералног директора ове здравствене установе Владе Ђајића.
Претходно су Ђајић и Мацут посјетили Клинику интензивне медицине за нехируршке гране и Завод за клиничку радиологију.
Како је раније најављено из УКЦ-а, током састанка ће бити ријечи о едукацији љекара из Републике Српске у здравственим установама Србије, што је важан сегмент у оспособљавању за извођење најкомплекснијих операција у највећој здравственој установи у Српској.
"Ово ће бити и прилика да Ђајић са сарадницима још једном захвали Србији за све што ради на унапређењу здравља наших становника улажући у болнице и домове здравља широм Републике Српске, али и Федерације БиХ", саопштено је из УКЦ-а.
Премијер Србије Ђуро Мацут учествовао је јуче у Бањалуци у раду Четвртог конгреса ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем, који је окупио представнике академске заједнице, здравствених институција и међународних стручних удружења, као и бројне госте из земље и иностранства.
