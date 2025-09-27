Logo

Упаљени аларми: Три регије у БиХ на мети олује

Извор:

АТВ

27.09.2025

12:15

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

Данас се у Босни и Херцеговини очекује умјерено до претежно облачно вријеме, док ће у Херцеговини превладавати сунчано уз малу до умјерену облачност.

У централним, источним и западним подручјима Босне могуће су локалне падавине праћене грмљавином. Вјетар ће бити слаб, сјеверни и сјевероисточни у Босни, а јужни и југозападни у Херцеговини.

Јутарње температуре од 8 до 14, на југу до 17, док ће дневне вриједности износити од 18 до 24, на југу до 27 степени.

Метеоролози су због локалних олуја активирали жути метеоаларм за три регије:

  • Регија Сарајево – од 12:00 до 18:00 сати: очекује се грмљавина.
  • Регија Фоча – од 12:00 до 23:59 сати: очекују се локални пљускови с грмљавином.
  • Регија Вишеград – од 13:00 до 21:00 сати: очекују се локални пљускови с грмљавином.

Метеоролози упозоравају да се у овим подручјима могу појавити олује, те савјетују додатни опрез, посебно у планинским, шумовитим и отвореним теренима.

Сметње у спољашњим активностима су могуће, па грађани требају планирати своје активности у складу с временским условима.

