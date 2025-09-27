Упаљени аларми: Три регије у БиХ на мети олује

Извор:
Данас се у Босни и Херцеговини очекује умјерено до претежно облачно вријеме, док ће у Херцеговини превладавати сунчано уз малу до умјерену облачност.
У централним, источним и западним подручјима Босне могуће су локалне падавине праћене грмљавином. Вјетар ће бити слаб, сјеверни и сјевероисточни у Босни, а јужни и југозападни у Херцеговини.
Јутарње температуре од 8 до 14, на југу до 17, док ће дневне вриједности износити од 18 до 24, на југу до 27 степени.
Метеоролози су због локалних олуја активирали жути метеоаларм за три регије:
Метеоролози упозоравају да се у овим подручјима могу појавити олује, те савјетују додатни опрез, посебно у планинским, шумовитим и отвореним теренима.
Сметње у спољашњим активностима су могуће, па грађани требају планирати своје активности у складу с временским условима.
