Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Убиство италијанског бизнисмена Едоарда Сарчија (44), чије је тијело пронађено ноћас око 00.30 сати у селу Салари у Албанији, обавијено је мистеријом.
Италијански бизнисмен је 20 година живио у Тирани и власник је циглане у албанског пријестоници, а наводно је упуцан.
Поред тијела жртве пронађено је и возило у његовом власништву. Првобитно је објављено да је био у пратњи других људи, али према новим информацијама, у тренутку када је тијело пронађено је био сам.
Све околности злочина и даље остају нејасне, што покреће питања о околностима, као и о разлозима убиства, док до сада ниједан траг није искључен.
Едоардо Сарчи је редовно посјећивао подручје Тепелене, у ком се налази и село у ком је пронађено његово тијело, у ловне сврхе. Сумња се да је у село Салари због лова отпутовао јуче.
Сумња се да су на мјесту догађаја можда била два возила, укључујући и једно у ком су били његови пријатељи, али још није познато да ли су заиста били присутни и зашто, уколико јесу, нису остали на мјесту убиства, пише "Газета Скууиптаре",
