Руски ПВО оборио 55 украјинских дронова

Извор:
СРНА
27.09.2025
11:09
Коментари:0
Руска противваздушна одбрана оборила је 55 украјинских дронова изнад неколико руских области, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Системи противваздушне одбране ноћас су пресрели и уништили 55 украјинских беспилотних летјелица авионског типа", наводи се у саопштењу.
Република Српска
Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен
У саопштењу се прецизира да је 27 дронова оборено изнад Ростовске области, осам изнад Брјанске, по шест изнад Астраханске и Вороњешке области, као и пет изнад Волгоградске области.
"Још два дрона оборена су изнад Курске области и један изнад Белгородске области", додаје се у саопштењу.
