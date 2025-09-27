Logo

Руски ПВО оборио 55 украјинских дронова

Извор:

СРНА

27.09.2025

11:09

Коментари:

0
Руска војска
Фото: Танјуг/АП

Руска противваздушна одбрана оборила је 55 украјинских дронова изнад неколико руских области, саопштено је из руског Министарства одбране.

"Системи противваздушне одбране ноћас су пресрели и уништили 55 украјинских беспилотних летјелица авионског типа", наводи се у саопштењу.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

У саопштењу се прецизира да је 27 дронова оборено изнад Ростовске области, осам изнад Брјанске, по шест изнад Астраханске и Вороњешке области, као и пет изнад Волгоградске области.

"Још два дрона оборена су изнад Курске области и један изнад Белгородске области", додаје се у саопштењу.

PVO

ruska vojska

dronovi

