Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

27.09.2025
То што Златко Лагумџија покушава да нападима на српског члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић ушићари покоји политички поен, првенствено је потврда да не поштује уставне надлежности земље коју наводно представља у УН-у, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Коментаришући изјаву Лагумџије да је "логично да је делегација Сталне мисије БиХ при УН напустила салу" током излагања премијера Израела Бењамина Нетањахуа, Кошарац је рекао за Срну да је Предсједништво БиХ једини орган који, према Уставу БиХ, дефинише спољну политику ове земље, и нагласио да Лагумџија у УН-у не представља БиХ, већ искључиво муслиманске интересе.
"И то није ништа ново, јер непоштовање дејтонске архитектуре и Устава БиХ увијек долази од оних који, без обзира на који бошњачки политички дрес носе, промовишу пропалу БиХ и властите идеале исламске државе на Балкану", констатовао је Кошарац.
Додик: Дјеца су будућност Српске
Он је истакао да лажни демократа Лагумџија безуспјешно покушава да прикрије ноторну чињеницу да је одувијек политички мотивисан исламски фанатик.
"Одувијек је био допуна радикалној политици /Алије/ Изетбеговића, као ратни потпредсједник тзв. Владе РБиХ. Социјалдемократски дрес облачио је искључиво за манифестационе потребе, невјешто скривајући своје стварне намјере.
Вјечито вођен потребом за позиционирањем, покорио се властима у ФБиХ и дозволио да му његово ученици одређују правце кретања. Једини на којег можда може утицати јесте његов политички синчић Денис Бећировић. Додуше, и Бећировићу је вјероватно драго што 'тата Златко' дјелује да сигурне дистанце", нагласио је Кошарац.
Једино што синхронизовано раде и у чему проналазе заједнички интерес, каже Кошарац за Срну, јесу беспредметни напади на Српску и њене институције.
Хорор: У кући пронађена тијела супружничка, сумња се на двоструко убиство
"Тужно је што тај 'труст мозгова' не може да разумије и прихвати једноставну истину - све њихове перфидне играрије не могу наштетити и угрозити Српску. Сасвим супротно, све што раде неминовно води даљем урушавању ионако крхке и климаве БиХ", поручио замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
