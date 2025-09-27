Хорор: У кући пронађена тијела супружничка, сумња се на двоструко убиство

Извор:
Телеграф
27.09.2025
10:18
Тијела брачног пара пронађена су јутрос око четири сата у кући у селу Богава код Деспотовца.
Тијела су, наиме, пронађена у кући, а сумња се да је у питању двоструко убиство, пише Телеграф.
Полиција је на лицу мјеста и у току је увиђај, као и јавни тужилац Вишег Јавног тужилаштва у Јагодини.
