Хорор: У кући пронађена тијела супружничка, сумња се на двоструко убиство

Извор:

Телеграф

27.09.2025

10:18

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Тијела брачног пара пронађена су јутрос око четири сата у кући у селу Богава код Деспотовца.

Тијела су, наиме, пронађена у кући, а сумња се да је у питању двоструко убиство, пише Телеграф.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Занимљивости

Ево како се Крстовдан пости суботом: Разликује се од радних дана

Полиција је на лицу мјеста и у току је увиђај, као и јавни тужилац Вишег Јавног тужилаштва у Јагодини.

