Ево како се Крстовдан пости суботом: Разликује се од радних дана

27.09.2025

10:15

Фото: Pexels

Сви православни вјерници данас, на Крстовдан, посте уз сухоједење, али када падне током викенда, пост се ублажава и разријешава се на уљу.

Сухоједење подразумева биљну, сирову храну, без додатака воде, уља и вина. Најстрожи пост на Крстовдан укључује само један оброк дневно, како би се обуздале тјелесне потребе.

Оно што подразумијева монашки пост, јесте да се на Крстовдан једу само хљеб и грожђе.

Banja Luka, Banjaluka, Hram Hrista Spasitelja

Бања Лука

Сутра обустава саобраћаја у бројним бањалучким улицама

На данашњи дан, грожђе се једе као симбол слатке побједе, плодности и обиља, а они који то поштују привући ће срећу и просперитет у свој живот.

На јесењи Крстовдан добро је да вратите све дугове, јер празник сам по себи симболизује моралну чистоту и поштовање према ближњима.

Полиција Србија

Хроника

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

Уколико се током поста случајно омрсите, важно је да наставите са посном храном током читавог дана и тражите опрост.

(Информер)

Крстовдан

post

