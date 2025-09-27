Ево како се Крстовдан пости суботом: Разликује се од радних дана

Извор:
27.09.2025
Сви православни вјерници данас, на Крстовдан, посте уз сухоједење, али када падне током викенда, пост се ублажава и разријешава се на уљу.
Сухоједење подразумева биљну, сирову храну, без додатака воде, уља и вина. Најстрожи пост на Крстовдан укључује само један оброк дневно, како би се обуздале тјелесне потребе.
Оно што подразумијева монашки пост, јесте да се на Крстовдан једу само хљеб и грожђе.
На данашњи дан, грожђе се једе као симбол слатке побједе, плодности и обиља, а они који то поштују привући ће срећу и просперитет у свој живот.
На јесењи Крстовдан добро је да вратите све дугове, јер празник сам по себи симболизује моралну чистоту и поштовање према ближњима.
Уколико се током поста случајно омрсите, важно је да наставите са посном храном током читавог дана и тражите опрост.
