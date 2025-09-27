Сијарто: Зеленски губи разум

Извор:
СРНА
27.09.2025
09:32
Коментари:1
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оштро је критиковао украјинског предсједника Владимира Зеленског, тврдећи да је Кијев постао опсједнут Будимпештом и да замишља пријетње које не постоје.
"Предсједник Зеленски губи разум због своје антимађарске опсесије", написао је Сијарто на мрежи "Икс".
Он је додао да Зеленски почиње да види ствари које не постоје.
Зеленски је раније рекао да су мађарски дронови нарушили ваздушни простор западне Украјине и да су вјероватно извиђали индустријски потенцијал пограничних подручја Украјине.
Сијарто је, такође, оптужио Кијев да спроводи "антимађарску политику" након што је Украјина јуче прогласила тројицу високих мађарских војних званичника персонама нон грата.
Односи између Мађарске и Украјине су годинама напети. Будимпешта се одупире притисцима Брисела и Вашингтона да обезбиједи оружје Кијеву или подржи санкције ЕУ Русији, тврдећи да би такви потези наштетили мађарским националним интересима, подсјећа "Раша тудеј".
