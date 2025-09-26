Logo

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

Један знак који ове недјеље добија шансу за богатство – провјери да ли си ти у тој причи.

Ако ти се посљедњих дана све некако поклапа – можда ти универзум спрема изненађење. Ове недјеље, један хороскопски знак има шансу да постане богатији него икад, и то не само у новчаном смислу.

Звијезде су се поклопиле – вријеме је за добитак

Према астролошким кретањима, Јарац је знак који ове недјеље улази у фазу експанзије. Планета Јупитер му доноси шансе за новац, пословни успјех, поклоне и неочекиване бенефите.

Небојша Павковић

Србија

Ко је Небојша Павковић којег је Хаг пријевремено пустио на слободу

Ако си Јарац – не игнориши интуицију. Ако ниси – можда ти се Јарац налази у подзнаку, или ти баш особа тог знака доноси срећу.

Како се манифестује богатство?

Не мора то бити лото. Некима ће се вратити дуг, другима стићи повишица, трећима понуда коју не смију да одбију.

Битно је да будеш будан – провјери све мејлове, поруке, чак и спам. Некад се највеће шансе крију у неозбиљним позивима, пише портал "Србија Данас".

Практичан савјет за ову недјељу

Ако си Јарац – не одбијај позиве на разговор, сарадњу, ни ситне послове.

Све може бити увод у нешто веће. Ако ниси – обрати пажњу на Јарчеве у свом окружењу. Можда ти баш они отворе врата ка нечему вриједном.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Савјети

Ово је храна која ће вам помоћи да спавате као беба

Ова недјеља је тест повјерења у себе. Ако ти се чини да ти се смијеши нешто добро – не анализирај превише, него крени. Некад је довољно да кажеш “да” и да се све промијени.

