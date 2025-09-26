Logo

Сутра славимо Крстовдан: Вјерује се да свака жена рано ујутру треба да уради ову ствар

Сутра славимо Крстовдан: Вјерује се да свака жена рано ујутру треба да уради ову ствар
Крстовдан се у православној традицији обиљежава два пута годишње – 27. септембра пада јесењи Крстовдан, а 18. јануара зимски. Ови празници везани су за сјећање на прве хришћане и крштење Исуса Христа у ријеци Јордан.

Прва ствар коју жене треба да ураде на Крстовдан јесте да унесу у кућу мало босиљка.

Ова свијета биљка симболизује благослов, здравље и напредак дома, па се вјерује да штити породицу током цијеле године.

У давна времена људи су на овај дан строго постили, само на хљебу и води. Посебно занимљиво – на Крстовдан се јело грожђе, док је друго воће било забрањено. О важности поста говори и стара пословица: „Ко се крстом крсти, тај Крстовдан пости!“

Ово је прва ствар за Крстовдан коју жене треба да ураде кад устану – да унесу у кућу мало босиљка, као знак благослова и заштите дома, пише Стил.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Уколико СНСД одлучи да изађе на изборе, наш кандидат побјеђује без проблема

На јесењи Крстовдан стока се мазала катраном у облику крста како би била заштићена од болести. У неким селима тада су престајали с дужношћу тзв. пољаци, људи који су од Ђурђевдана чували поља од штете и птица.

Вјеровало се и да се на овај дан змије повлаче на починак и да их од тада више нема. Такође, сматрало се да је добро ископати рупе за воћке, јер ће тако стабла расти снажнија и разгранатија.

Један од најљепших обичаја јесте освећење босиљка. Кажу да се увијек прво сади босиљак, а тек потом друге биљке и цвијеће. Зато се 27. септембра у дом уноси ова света биљка – за здравље, мир и напредак породице.

Предсказања времена

Народна традиција везује Крстовдан и за прогнозирање зиме и наредне године:

Ако је облачно, зима ће бити богата снијегом.

Ако је суво, следећа година биће сушна.

Ако ласте до тада нису одлетјеле, зиме неће бити јаке.

Тиха киша предсказује благу зиму.

Грмљавина наговјештава плодну годину.

дрон-03

Свијет

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

Послије топлог и сувог септембра стиже хладан и кишовит октобар.

Септембарска киша доноси род на њивама, али лошу бербу грожђа.

Вријеме око Крстовдана показује какав ће бити март наредне године.

