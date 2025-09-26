Ковачевић: Уколико СНСД одлучи да изађе на изборе, наш кандидат побјеђује без проблема

Извор:
СРНА
26.09.2025
19:43
Уколико СНСД одлучи да изађе на пријевремене изборе, кога год да кандидује побиједиће без било каквог проблема, поручио је портпарол ове странке Радован Ковачевић.
"Истраживања јавног мњења, која радимо редовно, показују да је наша популарност озбиљна и да било кога кога ми кандидујемо може да очекује и 60 одсто гласова", рекао је Ковачевић.
Што се тиче кандидата која се спомињу у јавности, Ковачевић је рекао да организациони секретар СНСДа Игор Додик апсолутно није заинтересован за ту врсту приче.
"Он је неко ко је организациони секретар наше странке, бави се организацијом странке, бави се радом странке на терену и тај посао ради веома добро. Што се тиче Жељке Цвијановић, она је српски члан Предсједништва, члан Предсједништва из Републике Српске и чисто сумњам да ћемо разматрати било какву опцију да она престане бити члан Предсједништва из Републике Српске, јер она тај посао ради на изузетан начин и Република Српска има велику корист од онога што госпођа Цвијановић ради на мјесту српског члана Предсједништва.
Синиша Каран и многи други су људи који су озбиљан кадар СНСДа. Али, понављам, кога год да одаберемо у случају да будемо ишли на изборе, он може да побиједи без било каквих проблема и било каквих потешкоћа, ко год да буде са друге стране", рекао је Ковачевић.
Осврнувши се на спекулације о односу Милорада Додика и Жељке Цвијановић, Ковачевић је нагласио да је Жељка Цвијановић у тиму најоданијих сарадника Милорада Додика и то дуг временски период.
"Она је неко ко је био некад и шеф кабинета Милорада Додика, послије тога је обављала све најзначајније функције у Републици Српској, од тога да је била и министар и предсједник Владе и предсједник Републике и члан Предсједништва из Републике Српске.
Жељки Цвијановић уназад деценију се нуде разноразне опције да изда Милорада Додика, а мени се чини да је она све ближа и ближа Милораду Додику. Тако да сви који се уздају у то на било који начин од тога треба да одустану", рекао је Ковачевић.
Он је нагласио да људи коначно треба да схвате да је СНСД један тим и да сви који су у СНСДу и који су на било који начин руководство или који представљају СНСД су и те како добар тим.
"И мислим да је то један од кључних разлога због чега имамо такву врсту резултата, побједничких, константно из циклуса у циклус и да је то нешто што људи у Републици Српској и те како препознају. Ми нисмо било каква група разуларених индивидуалаца који гледају само своје уске интересе, не дао Бог. Ми смо један озбиљан тим са јасним задатком заштите Републике Српске", истакао је Ковачевић.
Он је нагласио да је СНСД екипа која је омогућила да се 20 година не отме ниједна надлежност Републике Српске, да цијели свијет сада зна за једну малу Републику Српску, да се перцепција о Републици Српској и те како мијења, да Српска има све више и више пријатеља.
"Потпуно сам сигуран да без обзира на то што трпимо посљедице напада, притисака, атака на Републику Српску, коју је на првом мјесту водила бивша америчка администрација коју су предводили демократе, да долазе много бољи дани и много свјетлини дани за Републику Српску и да ће се коначно уважити то да Република Српска не треба да буде искључиво тема о којој се разговара на негативан начин, него да је Република Српска једна нормална, демократска, цивилизована, модерна, напредна република која се налази у срцу Европе и која може и те како да допринесе и да са Републиком Српском треба да се разговара, а не да се о њој разговара и то увијек на негативан начин", рекао је Ковачевић за "Подкаст са Брезом".
На питање на темељу чега тврди да ће се нешто промијенити када је амерички предсједник Доналд Трамп потврдио санкције српским званичницима, Ковачевић је рекао да то није тачно, да нису продужене санкције.
"Никоме из Републике Српске нису продужаване санкције. Вјероватно сте чули да је почео процес укидања санкција за првих четворо људи из Републике Српске и да је то процес који је у току, да је људима за почетак омогућено да имају рачуне, да имају трансакције", рекао је Ковачевић и навео да је то процес који ће сигурно да се заврши позитивно по Републику Српску.
Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, рекао је да нема става БиХ ако нема сагласности представника три равноправна конститутивна народа и два равноправна ентитета.
"Када помажете некоме у Сарајеву, ви не помажете БиХ. Ви помажете једној страни у њеној борби против других страна у БиХ. Дакле, кад се договоре Срби, Хрвати и Бошњаци, то је БиХ и томе треба да се помогне", појаснио је Ковачевић.
Он је рекао да је отправник послова САД Џон Гинкел дошао у БиХ да уважава све стране, да уважава све партнере.
"Послије дуго времена смо чули да један представник САД каже да жели да сарађује са свим странама у БиХ. Прошле администрације су говорили да постоји само једна страна у БиХ. Сада смо дакле добили то уважавање да треба да се разговара са странама у БиХ, па и са Републиком Српском и са представницима српског народа. Господин Гинкел је недавно одржао састанак са српским чланом Предсједништва, госпођом Цвијановић, касније је имао и одређену врсту вечеру поводом његовог доласка у БиХ гдје је било још представника Републике Српске.
То јасно указује да нова америчка администрација жели онако, како је речено и раније у изјаве државног секретара, да се у БиХ уважавају све стране и да БиХ треба да иде даље на бази поштовања Дејтонског споразума и на бази компромиса и консензуса три конститутивна народа и два ентитета. Ми ништа више од тога не тражимо. То је сасвим довољно", истакао је Ковачевић.
