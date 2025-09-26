Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

Извор:
СРНА
26.09.2025
19:04
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да је кризна ситуација у БиХ, а да функционери Републике Српске најнормалније раде своје послове и оно што су им уставне обавезе, а то је, између осталог, заштита уставних интереса Српске и свих грађана, те уставног поретка и Републике Српске и БиХ.
"То је нешто што ми радимо најнормалније у складу са Уставом и законима као што смо увијек радили, тако да ту нема пуно дилема и нема пуно спорова", нагласио је Ковачевић.
Он је указао да је проблем у БиХ настао управо због тога што неки људи желе и пристају на то да се ствари у БиХ одвијају супротно Уставу БиХ.
"Све што ми тражимо, све што Милорад Додик тражи, све што сви ми из СНСД-а и власти Републике Српске тражимо јесте само то да се поштује Устав БиХ, Дејтонски споразум и да БиХ функционише на начин на који функционише Република Хрватска, Република Србија и све земље у Европи и у демократском и слободном свијету или да кажем у такозваном слободном и демократском свијету. То су ствари које ми тражимо и ништа више од тога", појаснио је Ковачевић.
Сцена
Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу
Он је подсјетио да је криза у БиХ настала тако што је један неименовани, неизабрани странац један дан дошао у БиХ рекао за себе да је он високи представник, а онда се једно јутро пробудио и рекао: "Овај Милорад Додик ми је проблем, ја немам рјешење".
"Потом је узео, написао закон и рекао ко не поштује моје одлуке као странца који не представља ништа у БиХ он ће да иде у затвор. На основу тога, иако Устав каже да то не може, не смије, нажалост, правосуђе такво какво јесте у БиХ, које исто уопште не постоји у Уставу БиХ, водило је процес против Милорада Додика и дошло до тога да га осуди на годину дана затвора коју је могуће откупити, али и да му забрани да политички дјелује шест година", подсјетио је Ковачевић.
Он је додао да је Дејтонски споразум јасно одредио предуслове који морају да буду испуњени да би неко био високи представник.
"Обавеза је и Републике Хрватске и Републике Србије и Републике Српске и ФБиХ и заједничког нивоа у БиХ да се око тога усагласе. То људи у Хрватској вјероватно не знају, али то је право и обавеза Републике Хрватске на основу Анекса 10 Дејтонског мировног споразума који је Република Хрватска потписала да се високи представник именује на основу споразума и договора страна које су га потписале, а то су између осталог и Хрватска и Србија и Српска и ФБиХ", рекао је Ковачевић.
Што се тиче тврдње да се правосудни процеси морају да поштују, Ковачевић је рекао у нормалним демократским, европским земљама то је чињеница.
"Управо то сам и рекао недавно приликом посљедњег састанка са одређеним европарламентарцима, гдје је био и Гордан Босанац и многи други из Хрватске, Словеније, Словачке, Њемачке и многих других земаља. Ми само тражимо ту владавину права која се поштује у ЕУ.
Дакле, владавину права на основу тога да се закони доносе у институцијама које је Устав одредио као једине надлежне за доношење закона па да се онда на основу тих закона воде процеси и да се процеси на основу уставних и законских рјешења поштују", појаснио је он у "Подкасту са Брезом".
Градови и општине
Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима
Али, каже он, у БиХ се десило нешто друго и зато стално пита да ли постоји игдје у било којој земљи у ЕУ да може неизабрани странац противно Уставу да намеће и мијења законе и да се на основу тога што је воља неког странца која никог не обавезује воде политички прогони наравно под кринком правосудних процеса!?
Ово на основу чега је вођен срамни судски поступак против Милорада Додика не постоји ни у једном закону који је Парламентарна скупштина разматрала.
"Двадесет година су покушали на све могуће начине да га побједе на изборима, да га криминализују, па пробали да воде један процес, па други, наравно ништа од тога није било основано и на крају нису имали друго рјешење него су прибјегли таквој срамоти", констатовао је Ковачевић.
Ако је тај процес, нагласио је он, вођен мимо уставних процедура које је Устав одредио, онда се ту ради о директном нападу на уставни поредак БиХ.
"Такав процес и наметање закона мимо демократских процедура и демократских изабраних представника грађана је напад на уставни поредак, а мета је која је циљана тиме је мета коју јако желе да уклоне са одређених међународних адреса, на првом мјесту, нажалост, унутар ЕУ гдје не схватају да подршка БиХ треба да буде подршка свима", рекао је Ковачевић.
Љубав и секс
Шта мушкарца чини срећним у вези?
На питање да ли је удар на уставни поредак када Република Српска донесе закон о враћању надлежности, Ковачевић је рекао да Република Српска не говори о надлежностима које припадају Мозамбику или БиХ.
"Република Српска говори о надлежностима које на основу Устава БиХ припадају Републици Српској и које Република Српска није дала тако што је рекла 'дајте да ми у демократској процедури нешто дамо БиХ', него је то Републици Српској отимано вољом и наметањем неких странаца који уопште нису изабрани у БиХ, отимано и наметано да те надлежности сада припадају БиХ. Зато Република Српска има право да говори о својим уставним надлежностима", закључио је Ковачевић.
Република Српска
55 мин0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
15
19
11
19
04
19
02
Тренутно на програму