УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Аутор:Стеван Лулић
26.09.2025
16:20
Коментари:0
Универзитетски клинички центар Републике Српске (УКЦ) потврдио је да ће покренути тужбу против фирме "Марковић Инвест" због неизвршених обавеза око градње гараже код ове здравствене установе.
"Поводом тужбе фирме 'Марковић Инвест' након најаве раскида уговора са УКЦ Републике Српске, желимо обавијестити јавност да су поменутој фирми исплаћена сва средства за до сада извршене радове, али објекат гаражног комплекса није завршен у предвиђеном року. Управо због тога УКЦ Републике Српске је био приморан да покрене поступак раскида уговора. Након раскида, за преостала – неутрошена средства биће расписан тендер и одабран нови извођач радова, који ће наставити изградњу гаражног комплекса површине 80.000 метара квадратних. О раскиду Уговора, обавијештено је и ресорно министарство", поручено је са УКЦ-а.
Подсјетили су да се ради о зиданом грађевинском објекту који је већи и од саме зграде Владе Републике Српске.
"Трошак по квадратном метру процијењен је на 300 евра, што није забиљежено ни у региону ни у свијету. Од предвиђених 2.200 гаражних мјеста, до сада је урађено и пуштено у употребу око 600 гаражних мјеста. У једном од чланова Уговора јасно је прецизирано да све нерашчишћене обавезе и потраживања уговорне стране могу рјешавати судским путем – што је потпуно легитимно и у складу са законом. С тим у вези, УКЦ Републике Српске ће такође покренути тужбу против фирме 'Марковић Инвест' због неизвршених уговорних обавеза на изградњи објекта", најавили су из УКЦ-а.
Како из највеће здравствене установе у Републици Српској напомињу, држава и УКЦ нису оштећени, и најављују да ће неутрошена средства бити усмјерена искључиво на завршетак радова (подови и инсталације), како би објекат био приведен својој намјени.
