Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

Извор:
АТВ
26.09.2025
16:15
Коментари:0
Сезона гријања је на прагу, а самим тим и нови удар на џепове грађана који још нису обезбиједили огрев.
Како пише "Јабука ТВ", цијена дрва у претходном периоду је порасла.
Метар исцјепаних дрва кошта (на већини мјеста) око 140-160 КМ, бројни нуде бесплатну доставу, док ријетки нуде дрва по цијени од 130 КМ, али с плаћањем доставе.
Друштво
У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата
Наравно, неисцијепана се нуде по нижим цијенама за око 110 до 120 КМ на већини огласа.
Међу најпознатијима у том послу је "Дрвосјеча д.о.о.". Код њих исцијепано сирово дрво по палети 1 x 1 x 1,1 износи 148,00 КМ, док суво исте количине износи 165,00 КМ. Код "Дрвосјече" цијена за палету 1 x 1 x 1,8 износи 257 КМ плус достава.
Иако на бројним огласима већина продавача нагласи да је цијена по договору, на неким Фејсбук огласима се нуде храстова и букова дрва исцијепана с доставом по цијенама од 110-120 КМ.
Друштво
Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно
Подсјетимо, 2021. цијене исцијепаних дрва на већини мјеста су биле око 80-90 КМ, пише поменути портал.
Бања Лука
1 ч0
Друштво
1 ч1
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
21
17
19
17
17
17
05
Тренутно на програму