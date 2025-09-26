Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

Logo

Фото: Pixabay

Сезона гријања је на прагу, а самим тим и нови удар на џепове грађана који још нису обезбиједили огрев.

Како пише "Јабука ТВ", цијена дрва у претходном периоду је порасла.

Метар исцјепаних дрва кошта (на већини мјеста) око 140-160 КМ, бројни нуде бесплатну доставу, док ријетки нуде дрва по цијени од 130 КМ, али с плаћањем доставе.

Уништени апарати за игре на срећу

Друштво

У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата

Наравно, неисцијепана се нуде по нижим цијенама за око 110 до 120 КМ на већини огласа.

Међу најпознатијима у том послу је "Дрвосјеча д.о.о.". Код њих исцијепано сирово дрво по палети 1 x 1 x 1,1 износи 148,00 КМ, док суво исте количине износи 165,00 КМ. Код "Дрвосјече" цијена за палету 1 x 1 x 1,8 износи 257 КМ плус достава.

Иако на бројним огласима већина продавача нагласи да је цијена по договору, на неким Фејсбук огласима се нуде храстова и букова дрва исцијепана с доставом по цијенама од 110-120 КМ.

снијег

Друштво

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Подсјетимо, 2021. цијене исцијепаних дрва на већини мјеста су биле око 80-90 КМ, пише поменути портал.

