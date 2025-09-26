Logo

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Извор:

Агенције

26.09.2025

16:01

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Наредних дана хладније уз кишу повремено, посебно над централним, јужним и источним предјелима региона.

Почетком сљедеће седмице свјеже, док је у њеном другом дијелу могуће погоршање и јаче захлађење, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог матер Марко Чубрило.

Данас и за дане викенда умјерено до знатно облачно и хладније уз кишу или пљусак повремено, посебно за викенд над јужним, централним и источним предјелима региона. У кошавском подручју јак и олујан источни и југоисточни вјетар (хладна кошава).

Хладна јутра

Дневни максимуми од 12 на истоку до око 18 степени на сјеверозападу региона.

У понедјељак би се преко нас премјестило још једно језгро хладног ваздуха, те би слабе кише могло бити и над сјеверним дијеловима региона, кошава ће стати и почеће сјевероисточни вјетар.

До сриједе јутра врло хладна уз минимуме од 1 до 11 степени Целзијуса. Током дана пријатно јесење вријеме уз слаб вјетар и максимуме од 14 до 20 степени Целзијуса.

илу-нуклеарни рат-07092025

Свијет

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

"У другом дијелу седмице значајан дио прогностичког материјала даје могућност за развијање новог секундарног циклона, чији ће се центар налазити источније, негдје над југоистоком Европе. Још се не може знати да ли ће се центар ситуирати над јужни Јадран или над југоисток Грчке, а од тога ће зависити хоће ли захлађење донијети и падавине“, наводи се у објави.

Тренутно, падавине су могуће од четвртка увече, када би највише планине Србије, Црне Горе и истока БиХ имале и први јесењи снијег.

У другом дијелу сљедеће седмице би се максимуми могли кретати знатно испод просјека, од 4 до 11 степени Целзијуса.

Наредних дана право јесење вријеме, док је јаче погоршање и захлађење могуће од 2. октобра.

