Сутра претежно облачно са локалним пљусковима

Извор:
АТВ
26.09.2025
15:20
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) се сутра очекује умјерено до претежно облачно вријеме, уз локалне пљускове у већини крајева, док ће сунчано бити само на југу.
Први дио дана претежно облачно, мјестимично са росуљом, а само понегдје биће и сунчаних интервала. Локално око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Послије подне развој облачности од југозапада ка истоку, који ће условити пролазну кишу или пљусак са грмљавином.
У Херцеговини већи дио дана промјенљиво облачно, уз дуже сунчане периоде, понегдје са кишом или пљуском.
Јутарња температура ваздуха од осам до 14, на југу до 17, а дневна од 18 до 24, на југу до 27 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено до претежно облачно вријеме, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Шипово 14, Србац 16, Кнежево, Хан Пијесак 17, Бањалука, Чемерно 18, Калиновик 19, Добој, Соколац, Бихаћ, Ливно, Тузла 20, Гацко, Дринић, Нови Град, Приједор, Сански Мост 21, Бијељина, Мркоњић Град, Сребреница, Шипово, Дрвар 22, Билећа, Рибник, Рудо, Фоча, Бугојно, Јајце 23, Вишеград, Зворник 24, Требиње, Зеница 25, Сарајево 26, те Мостар 27 степени Целзијусових.
