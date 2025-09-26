Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

Извор:
На бањалучкој Тржници и ове седмице биљежи се богата понуда воћа и поврћа, а цијене су углавном уобичајене за ово доба године.
Јабуке се могу купити по цијени од 2,5 до 3 КМ по килограму, док је киви нешто скупљи и кошта од 4,5 до 5,5 КМ. Од сезонског воћа у понуди су брескве, кајсије и нектарине по цијени од 6 до 7 КМ, а килограм малине кошта око 13 КМ. Шљиве су од 3,5 до 4 КМ, док су суве шљиве знатно скупље – између 9 и 10 КМ. Цијена грожђа креће се од 9 до 12 КМ, зависно од сорте.
Крушке се могу наћи по цијени од 4 до 5 КМ, а лимун је око 4 КМ по килограму.
Од поврћа, купус је међу најјефтинијим производима и кошта око 1,5 КМ, док је кромпир између 1,5 и 2 КМ. Паприка се продаје за 2,5 до 3,5 КМ, парадајз за 2,5 до 3 КМ, а краставац за 1 до 2 КМ. Тиквице су око 2 КМ, а карфиол око 6 КМ.
Зелена салата кошта 7 до 8 КМ, целер и першун по 10 КМ, док је бијели лук најскупљи међу основним намирницама – од 12 до 13 КМ по килограму.
Међу махунаркама, пасуљ је од 8 до 10 КМ, док ораси и љешњак држе високу цијену – очишћени ораси су око 19 КМ, а љешњак чак 25 КМ по килограму, пише Глас Српске.
