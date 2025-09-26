Logo

Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

Извор:

Глас Српске

26.09.2025

09:04

Коментари:

0
Погледајте цијене на бањалучкој Тржници
Фото: АТВ

На бањалучкој Тржници и ове седмице биљежи се богата понуда воћа и поврћа, а цијене су углавном уобичајене за ово доба године.

Јабуке се могу купити по цијени од 2,5 до 3 КМ по килограму, док је киви нешто скупљи и кошта од 4,5 до 5,5 КМ. Од сезонског воћа у понуди су брескве, кајсије и нектарине по цијени од 6 до 7 КМ, а килограм малине кошта око 13 КМ. Шљиве су од 3,5 до 4 КМ, док су суве шљиве знатно скупље – између 9 и 10 КМ. Цијена грожђа креће се од 9 до 12 КМ, зависно од сорте.

Крушке се могу наћи по цијени од 4 до 5 КМ, а лимун је око 4 КМ по килограму.

Вода-10092025

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Од поврћа, купус је међу најјефтинијим производима и кошта око 1,5 КМ, док је кромпир између 1,5 и 2 КМ. Паприка се продаје за 2,5 до 3,5 КМ, парадајз за 2,5 до 3 КМ, а краставац за 1 до 2 КМ. Тиквице су око 2 КМ, а карфиол око 6 КМ.

Зелена салата кошта 7 до 8 КМ, целер и першун по 10 КМ, док је бијели лук најскупљи међу основним намирницама – од 12 до 13 КМ по килограму.

Међу махунаркама, пасуљ је од 8 до 10 КМ, док ораси и љешњак држе високу цијену – очишћени ораси су око 19 КМ, а љешњак чак 25 КМ по килограму, пише Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

Цијене

Тржница Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Друштво

Возите опрезно! Влажни коловози и смањена видљивост због магле

1 ч

0
Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

Друштво

Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

1 ч

0
Д‌јеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу

Друштво

Д‌јеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу

1 ч

0
Данас је Свети Корнилије: Ово треба да знате дан прије Крстовдана

Друштво

Данас је Свети Корнилије: Ово треба да знате дан прије Крстовдана

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner