Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

Индекс

26.09.2025

07:58

Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно и сунчано вријеме, а понегдје је могућа киша.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на сјеверу у другом дијелу дана на ударе појачан, углавном сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Друштво

Д‌јеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу

Највиша температура ваздуха биће од 19 до 27, у вишим предјелима 16 степени Целзијусових

