Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

Извор:
Индекс
26.09.2025
07:58
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно и сунчано вријеме, а понегдје је могућа киша.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на сјеверу у другом дијелу дана на ударе појачан, углавном сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Дјеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу
Највиша температура ваздуха биће од 19 до 27, у вишим предјелима 16 степени Целзијусових
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
09
30
09
27
09
25
09
24
09
23
Тренутно на програму