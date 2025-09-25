Logo

Лукић: Бањалука центар туристичке понуде Српске

Танјуг

25.09.2025

21:34

Дани Српске у Србији
Фото: Танјуг

Туристичка организација Бањалуке представила је данас на Београдском сајму туристичку понуду и привредни амбијент града поводом манифестације "Дани Српске у Србији", а савјетник министра трговине и туризма Републике Српске Трифун Лукић изјавио је да Бањалука представља центар туристичке понуде Републике Српске.

"Министарство ће наставити да буде партнер Туристичке организације Бањалуке у још већем обиму, али и свим другим туристичким објектима у Републици Српској. Мислим да ћемо успјети да повећамо број гостију, број ноћења и броја дана које туристи проводе у Бањалуци", рекао је Лукић на конференцији за медије у просторијама Експо плејграунда.

Директорка Туристичке организације Бањалуке Миња Шурлан истакла је да су српски држављани најбројнији туристи наводећи природна богатства као главни адут града.

Туризам

Република Српска

Дани Српске у Србији

