Лукић: Бањалука центар туристичке понуде Српске

25.09.2025
21:34
Туристичка организација Бањалуке представила је данас на Београдском сајму туристичку понуду и привредни амбијент града поводом манифестације "Дани Српске у Србији", а савјетник министра трговине и туризма Републике Српске Трифун Лукић изјавио је да Бањалука представља центар туристичке понуде Републике Српске.
"Министарство ће наставити да буде партнер Туристичке организације Бањалуке у још већем обиму, али и свим другим туристичким објектима у Републици Српској. Мислим да ћемо успјети да повећамо број гостију, број ноћења и броја дана које туристи проводе у Бањалуци", рекао је Лукић на конференцији за медије у просторијама Експо плејграунда.
Директорка Туристичке организације Бањалуке Миња Шурлан истакла је да су српски држављани најбројнији туристи наводећи природна богатства као главни адут града.
