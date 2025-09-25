Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

Извор:
Влада Републике Српске прихватила је на 4. сједници у Требињу, Информацију о приоритетном капиталном пројекту "Изградња и опремање дјечијег вртића у општини Билећа".
Овај пројекат укупно је вриједан 4.248.734 КМ, а за реализацију пројекта неопходно је у 2025. години обезбиједити финансијска средства у износу од 2,1 милион КМ, а преостали износ у 2026. години. С тим у вези, Министарство финансија ће у Буџету Републике Српске у оквиру ''Остале буџетске потрошње'' на позицији ''Јавне инвестиције'' планирати средства из којих ће се финансирати приоритетни пројекат јавних инвестиција у општини Билећа.
Задужује се Општина Билећа да у циљу реализације наведених активности проведе све неопходне поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Пројекат "Изградња и опремање дјечијег вртића у општини Билећа“ усмјерен је на рјешавање вишегодишњег проблема недостатака капацитета за предшколско васпитање и образовање у општини Билећа. Тренутни капацитети не задовољавају потребе становништва, што доводи до тога да велики број дјеце остане ван могућности похађања предшколског образовања, са негативним посљедицама по њихов развој, као и на могућност запослења и ангажовања родитеља, нарочито мајки.
Реализацијом пројекта биће обезбијеђен савремен, безбједан и функционалан простор за боравак 200 дјеце предшколског узраста, укључујући најмлађе јасличке групе. Изградња новог вртића допринијеће повећању обухвата дјеце васпитно-образовним процесом, отварању нових радних мјеста, јачању друштвене кохезије и дугорочном демографском опоравку општине. Циљ пројекта је обезбјеђивање квалитетног простора и услова за рани развој и образовање дјеце узраста од једне до шест година, у складу са савременим стандардима.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на непокретностима на Општину Љубиње, којом је објекат и земљиште бившег хотела Љубиње, без накнаде, у циљу развоја локалног туризма пренијела на ову општину.
На основу ове одлуке Министарство рада и борачко-инвалидске заштите са општином Љубиње закључиће уговор о преносу права својине на непокретностима, којим ће се уредити међусобна права и обавезе. За реализацију ове одлуке задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Правобранилаштво Републике Српске и Општина Љубиње.
С обзиром да је Општина Љубиње категорисана као изразито неразвијена општина, да се наведене непокретности већ дужи временски период не користе у намјене за које су купљене (смјештај пензионера), те уважавајући начело општег интереса, одлучено је да се предметна непокретност пренесе у власништво Општини Љубиње, која ће исте користити у сврху развоја локалног туризма.
Влада је усвојила Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1 - 30.9.2025. године, у износу од 71.107,20 КМ.
Средства ће бити дозначена ЈЗУ Дом здравља Билећа за набавку лабораторијске опреме.
ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа дуги низ година пружа квалитетне здравствене услуге становништву општине Билећа и околине. Лабораторијске услуге у наведеној здравственој установи имају кључну улогу у дијагностици, праћењу и лијечењу болести, као и у превентивним програмима. Међутим, апарати који су тренутно у употреби у лабораторији су дотрајали и технолошки застарјели, што негативно утиче на прецизност, брзину и обим анализе у Дому здравља. Након што су извршене консултације са надлежним стручњацима, те прибављене понуде добављача, Дом здравља доставио је понуде за набавку потребних апарата за опремање лабораторије и на основу истих је утврђено да су неопходна финансијска средства за набавку апарата у износу од 71.107,20 КМ са ПДВ-ом. Дом здравља има потребу за набавку сљедећих апарата за опремање лабораторије: биохемијски анализатор, хематолошки анализатор, Афиас-3, Тхромбостат, лабораторијска центрифуга и водено купатило.
На данашњој сједници, Влада Српске је усвојила Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. - 30.06.2025. године.
Приходи и примици планирани буџетом на општем фонду остварени су у износу од 3,071.9 милиона КМ (три милијарде 71 милион), што је за 1% више у односу на Буџет за шест мјесеци и у односу на финансијски план за прва два квартала 2025. године.
Расходи и издаци планирани буџетом на општем фонду у првој половини 2025. године исказани су у износу од 2,944.1 милион КМ, што је за 3% мање у односу на Буџет за шест мјесеци 2025. године и у односу на оперативни буџет за посматрани период.
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 2,337.9 милиона КМ, што је за 10% мање у односу на Буџет за шест мјесеци 2025. године, а за 3% мање у односу на оперативни буџет за посматрани период.
Расходи и издаци који се односе на пројекте који се финансирају из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2025. години, у првој половини 2025. године евидентирани су у износу од 26.4 милиона КМ.
Ино-дуг је у првој половини 2025. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 245.5 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 417.5 милиона КМ.
Спроведена су три поступка мултилатералне компензације и цесије путем којих су компензовани јавни приходи Републике Српске у износу од 36.8 милиона КМ.
Влада је прихватила Информацију о провођењу поступка додјеле подстицаја за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа у 2025. години, те донијела Одлуку о давању сагласности на ранг-листу подносилаца захтјева који остварују право на подстицај за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа у 2025. години.
Након спроведеног поступка, утврђено је да је, од 361 пристиглог захтјева, 254 подносиоца захтјева испунило услове за остваривање права на подстицај.
Уредбом о поступку додјеле подстицаја за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа је прописано да проценат суфинансирања прихваћених улагања пројеката, на основу којег се утврђује износ подстицаја, може износити:
- до 80% за пројекте који се реализују на подручју изразито неразвијене и неразвијене јединице локалне самоуправе,
- до 70% за пројекте који се реализују на подручју развијене и средње развијене јединице локалне самоуправе и
- 100 % за пројекте очувања традиционалних заната.
С тим у вези, право на подстицај за побољшање конкурентности МСП у 2025. години остварују 254 субјекта у укупном износу од 3.045.748,22 КМ или према намјенама:
268.976,62 КМ за дигиталну трансформацију пословних процеса за 21 субјекат, 2.729.040,17 КМ за набавку опреме за МСП за 223 субјекта и 47.731,43 КМ за очување традиционалних заната за 10 субјеката.
Такође, Влада Српске прихватила је и Информацију о провођењу поступка додјеле подстицаја за промоцију малих и средњих предузећа у 2025. години, те донијела Одлуку о давању сагласности на ранг-листу подносилаца захтјева који остварују право на подстицај за промоцију малих и средњих предузећа у 2025. години.
Након спроведеног поступка, утврђено је да је, од 20 пристиглих захтјева, 14 подносиоца захтјева испунило услове за остваривање права на подстицај. Износ подстицаја за подносиоце захтјева који испуњавају услове за остваривање права на подстицај утврђује се као производ укупне вриједности прихваћених улагања и процента суфинансирања пројекта зависно од степена развијености јединице локалне самоуправе, сходно укупно расположивим средствима.
Уредбом о поступку додјеле подстицаја за промоцију малих и средњих предузећа је прописано да проценат суфинансирања прихваћених улагања пројеката може износити: до 80% за пројекте који се реализују на подручју изразито неразвијене и неразвијене јединице локалне самоуправе и до 70% за пројекте који се реализују на подручју развијене и средње развијене јединице локалне самоуправе.
С тим у вези, право на подстицај за промоцију малих и средњих предузећа у 2025. години остварило је 14 субјеката у максималном проценту 70% и 80%, а у укупном износу од 173.979,94 КМ или према намјени: 17.698,66 КМ за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајмовима у иностранству за једног субјекта, 92.660,86 КМ за организовање сајма за шест субјеката и 63.620,42 КМ за организовање конференције за седам субјеката.
Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о изради Стратегије заштите на раду Републике Српске.
Разлог за доношење Стратегије произлази из чињенице да је претходна Стратегија заштите на раду, која је обухватала период од 2021. до 2024. године, истекла. Стога је препозната потреба да се донесе нова Стратегија која ће обезбиједити континуитет у унапређењу области заштите на раду у Републици Српској, чиме ће се допринијети даљем развоју и побољшању заштите и здравља на раду.
Влада Републике Српске врши мониторинг спровођења Стратегије кроз усвајање редовних годишњих извјештаја о спровођењу стратешких докумената у периоду имплементације, у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској. С тим у вези, доношењем Одлуке о изради Стратегије заштите на раду покреће се процес израде новог стратешког документа који ће стварати претпоставке за адекватно управљање заштитом на раду, те ће допринијети одрживом развоју Републике Српске и остваривању принципа међународних стандарда у овој области.
Циљ Стратегије је да се, кроз међуресорну сарадњу, постигне заштита и здравље на раду уз одговарајућу надоградњу постојећих система заштите. У процесу израде Стратегије примијениће се начела система стратешког планирања и управљања развојем, утврђена Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској. Стратегија ће такође обухватити кључне стратешке циљеве, приоритете и мјере дефинисане у релевантним стратешким документима Републике Српске, као и документима који се односе на процес европских интеграција и друге међународне обавезе Републике Српске и Босне и Херцеговине.
