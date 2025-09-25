Да ли ће странке на изборе или неће?

Извор:
Странке владајуће коалиције у Републици Српској досљедне ставу да нема потребе за пријевременим изборима. Опозиција покушава да наметне ванредну атмосферу.
Нису још сигурни да ли ће на изборе, чини се да им је важнији политички обрачун од јединства.
Странке из власти јасне - пријевремени избори су непотребни, али размотриће сваку опцију уколико виде да јединства нема.
"С обзиром да смо имали бушење од стране неколико странака који су најављивали своје кандидате онда наравно да нема смисла ићи даље у ту врсту борбе. Органи СНСД-а ће донијети одлуку. Рокови још нису истекли за пријаву политичких странака тако да ће то све зависити од динамике и ми опет сматрамо да би најбоље било да тих избора не буде и да се политичке странке из Републике Српске не појаве на тим изборима", рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица.
Иако је закључцима НСРС јасно остављена могућност да свака странка сама одлучи хоће ли на пријевремене изборе, поједини опозиционари ни сами не знају шта хоће - нису гласали за закључке, а сада оклијевају да ли ће уопште на изборе на којима неријетко инсистирају.
"Ми с вама упамтите једном за свагда нећемо ништа, зато што вама не вјерујемо и зато што ви водите такву политику какву ми не желимо да водимо. Усвојите закључке или не усвојите, како хоћете. Ми нећемо учествовати у креирању њих нити ћемо гласати", рекао је посланик СДС-а Огњен Бодирога.
Неки бирају тактику чекања. Након јучерашње сједнице - без коментара.
"Немам никакав коментар на јучерашњу скупштину и закључке, све смо рекли и видјећемо даље шта ће се дешавати", каже Игор Црнадак, шеф Клуба посланика ПДП-а.
Док опозиција још мјери властите интересе, владајућа коалиција поручује јасно и без дилеме - на изборе не треба изаћи јер Републику Српску не треба гурати у авантуру због туђих политичких хирова.
Исто сматра и НПС-ов Дарко Бањац. Подржаће коалиционе партнере.
"Ми смо и даље при ставу да НПС неће имати кандидата и неће излазити на изборе за предсједника Републике Српске због околности које су се дешавале. Сматрам да су грађани 2022. године изабрали свог предсједника у имену Милорада Додика", каже Бањац.
И док власт поручује да стабилност Републике нема цијену и да нема потребе за пријевременим изборима, опозиција и даље остаје у сопственим недоумицама. Тако је Народна скупштина ставила тачку на причу - свака странка сама одлучује, а грађани ће тек да одлучују или неће.
