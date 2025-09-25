Logo

Да ли ће странке на изборе или неће?

Извор:

АТВ

25.09.2025

19:32

Коментари:

0
Да ли ће странке на изборе или неће?
Фото: АТВ

Странке владајуће коалиције у Републици Српској досљедне ставу да нема потребе за пријевременим изборима. Опозиција покушава да наметне ванредну атмосферу.

Нису још сигурни да ли ће на изборе, чини се да им је важнији политички обрачун од јединства.

Странке из власти јасне - пријевремени избори су непотребни, али размотриће сваку опцију уколико виде да јединства нема.

"С обзиром да смо имали бушење од стране неколико странака који су најављивали своје кандидате онда наравно да нема смисла ићи даље у ту врсту борбе. Органи СНСД-а ће донијети одлуку. Рокови још нису истекли за пријаву политичких странака тако да ће то све зависити од динамике и ми опет сматрамо да би најбоље било да тих избора не буде и да се политичке странке из Републике Српске не појаве на тим изборима", рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица.

Иако је закључцима НСРС јасно остављена могућност да свака странка сама одлучи хоће ли на пријевремене изборе, поједини опозиционари ни сами не знају шта хоће - нису гласали за закључке, а сада оклијевају да ли ће уопште на изборе на којима неријетко инсистирају.

"Ми с вама упамтите једном за свагда нећемо ништа, зато што вама не вјерујемо и зато што ви водите такву политику какву ми не желимо да водимо. Усвојите закључке или не усвојите, како хоћете. Ми нећемо учествовати у креирању њих нити ћемо гласати", рекао је посланик СДС-а Огњен Бодирога.

Неки бирају тактику чекања. Након јучерашње сједнице - без коментара.

"Немам никакав коментар на јучерашњу скупштину и закључке, све смо рекли и видјећемо даље шта ће се дешавати", каже Игор Црнадак, шеф Клуба посланика ПДП-а.

Док опозиција још мјери властите интересе, владајућа коалиција поручује јасно и без дилеме - на изборе не треба изаћи јер Републику Српску не треба гурати у авантуру због туђих политичких хирова.

Исто сматра и НПС-ов Дарко Бањац. Подржаће коалиционе партнере.

"Ми смо и даље при ставу да НПС неће имати кандидата и неће излазити на изборе за предсједника Републике Српске због околности које су се дешавале. Сматрам да су грађани 2022. године изабрали свог предсједника у имену Милорада Додика", каже Бањац.

И док власт поручује да стабилност Републике нема цијену и да нема потребе за пријевременим изборима, опозиција и даље остаје у сопственим недоумицама. Тако је Народна скупштина ставила тачку на причу - свака странка сама одлучује, а грађани ће тек да одлучују или неће.

Подијели:

Тагови:

izbori

Stranke

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Друштво

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

2 ч

0
Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

Регион

Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

2 ч

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

Пренос: Сједница Владе Републике Српске

2 ч

0
Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

Република Српска

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

Пренос: Сједница Владе Републике Српске

2 ч

0
Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

Република Српска

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

2 ч

0
Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

Република Српска

Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Санкције Естоније Сарајево бар на један дан учиниле срећним

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner