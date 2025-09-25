Logo

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Стеван Лулић

25.09.2025

19:16

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је, у АТВ Специјалу, повећање примања за борачке категорије у Српској.

"Ми смо на почетку године повећали та давања, и борачког додатка и инвалиднина и осталих социјалних давања везано за борце. То смо кориговали поново у августу ове године. Можда то изгледа доста мало по једном борцу, али вјерујте огромна су средства. У овој години ће то бити око 540 милиона КМ", рекла је Видовићева за АТВ.

"Наравно, од идуће године обавезно се врши усклађивање и сигурно ћемо у јануару мјесецу већ повећати и борачке додатке и инвалиднине, а наравно и пензије", додала је она.

Нагласила је да је став Владе да у наредном периоду да се више иде на помоћ становништву на уштрб профита.

"Морамо се мало одрећи профита да би и становници који су у социјалној потреби и који теже живе достигли ниво да могу, да кажем, нормалније да живе. У наредном периоду ће се ићи више у том правцу", нагласила је Видовићева за АТВ.

