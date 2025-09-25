И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

И наредног викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бањалука.

До обуставе ће доћи због извођења радова.

"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце", поручили су раније из Градске управе Приједор.

Саобраћај на овој дионици био је обустављен и претходног викенда.