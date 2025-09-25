И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Извор:
АТВ
25.09.2025
15:26
Коментари:0
И наредног викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бањалука.
До обуставе ће доћи због извођења радова.
"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце", поручили су раније из Градске управе Приједор.
Саобраћај на овој дионици био је обустављен и претходног викенда.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
32
17
22
17
18
17
05
17
03
Тренутно на програму