Какво вријеме нас очекује сутра?

25.09.2025

14:59

Какво вријеме нас очекује сутра?
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно и сунчано, а понегдје је могућа киша или пљусак.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на сјеверу у другом дијелу дана на ударе појачан, углавном сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, у вишим предјелима од шест, а највиша дневна од 19 на западу до 27 на истоку и југу, у вишим предјелима на западу од 16 степени Целзијусових.

Вријеме

