Logo

Драма на крузеру: Жена се заглавила у тобогану изнад мора

Извор:

Б92

25.09.2025

14:52

Коментари:

0
Драма на крузеру: Жена се заглавила у тобогану изнад мора
Фото: Инстаграм

На друштвеној мрежи Инстаграм појавио се снимак са крузера компаније Norwegian Norwegian Cruise Line, на којем се види гошћа која је остала заглављена унутар воденог тобогана.

На снимку се види жена која је остала заглављена у провидном дијелу тобогана и покушава да се сама погура унапријед.

Компанија Norwegian Cruise Line у одговору за USA Today навела је да тобоган са снимка има сигурносни излаз за случај да гост не може да заврши вожњу, што се може десити због различитих фактора, попут неприкладног купаћег костима или тјелесне тежине.

Детаљи самог инцидента нису саопштени, преноси Б92.

Подијели:

Таг:

Kruzer

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

Свијет

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

1 ч

0
Оштра порука Медведева: Запамтите – Русија има оружје!

Свијет

Оштра порука Медведева: Запамтите – Русија има оружје!

2 ч

0
Јак земљотрес погодио Мексико

Свијет

Јак земљотрес погодио Мексико

2 ч

0
Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

Свијет

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

15

20

Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

15

19

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

15

13

Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

15

06

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner