Драма на крузеру: Жена се заглавила у тобогану изнад мора

Извор:
Б92
25.09.2025
14:52
Коментари:0
На друштвеној мрежи Инстаграм појавио се снимак са крузера компаније Norwegian Norwegian Cruise Line, на којем се види гошћа која је остала заглављена унутар воденог тобогана.
На снимку се види жена која је остала заглављена у провидном дијелу тобогана и покушава да се сама погура унапријед.
Компанија Norwegian Cruise Line у одговору за USA Today навела је да тобоган са снимка има сигурносни излаз за случај да гост не може да заврши вожњу, што се може десити због различитих фактора, попут неприкладног купаћег костима или тјелесне тежине.
Детаљи самог инцидента нису саопштени, преноси Б92.
Најновије
Најчитаније
15
26
15
20
15
19
15
13
15
06
Тренутно на програму