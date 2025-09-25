Logo

Оштра порука Медведева: Запамтите – Русија има оружје!

25.09.2025

13:29

Оштра порука Медведева: Запамтите – Русија има оружје!
Фото: Танјуг/АП

Русија може употребити такво оружје од ког не помаже ни склониште, и то не смије да се заборави, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев као одговор на пријетње Владимира Зеленског.

- Кијевски наркоман је изјавио да у Кремљу треба да знају гдје се налази склониште, како би се сакрили када он употреби америчко далекометно оружје. треба да зна нешто друго: Русија може употребити такво оружје од кога склониште неће спасити. И Американци то треба да имају на уму - написао је Медведев на свом каналу на платформи МАКС, пренио је РТ Балкан.

Земљотрес

Свијет

Јак земљотрес погодио Мексико

Раније је лидер кијевског режима у интервјуу за портал "Аксиос" поручио да представници руске власти треба да знају гдје се налазе склоништа, не искључивши могућност удара новим далекометним оружјем, које, како се нада, може добити од САД.

Према ријечима Зеленског, током сусрета са предсједником САД Доналдом Трампом он је навео о којем је наоружању ријеч, али у интервјуу пред камерама одбио је да открије детаље.

