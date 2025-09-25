Саркози проглашен кривим

25.09.2025
11:15
Коментари:0
Суд у Паризу прогласио је кривим бившег предсједника Француске Николу Саркозија на основу оптужби за криминалну завјеру у случају финансирања његове предизборне кампање из Либије 2007. године, јавила је телевизија БФМТВ.
За сада нису познати детаљи пресуде.
Саркози је оптужен да је од власти Либије, током мандата бившег либијског лидера Муамера Гадафија, добио 50 милиона евра за финансирање предизборне кампање.
Тужилаштво је затражило затворску казну у трајању од седам година.
Саркози је ослобођен других оптужби и има право да уложи жалбу на пресуду.
Тужиоци су захтијевали да Саркози буде осуђен на седам година затвора.
Саркози, који је увијек негирао оптужбе, оптужен је да је 2005. године, када је био министар унутрашњих послова Француске, склопио договор са Гадафијем да добије финансирање за своју предизборну кампању у замјену за подршку тада изолованој либијској влади.
Саркозију се суди од јануара по оптужбама за прикривање проневјере јавних средстава, пасивну корупцију, незаконито финансирање изборне кампање и криминалну завјеру за почињење злочина.
Ово је највеће суђење за корупцију са којим се Саркози суочио, пошто је већ осуђен у два одвојена случаја, једном за корупцију и трговину утицајем ради незаконитог добијања повољног третмана од судије, а другом за прикривање незаконитих прекомјерних трошкова на предсједничким изборима 2012. године, на којима га је побиједио социјалистички кандидат Франсоа Оланд.
Саркози је бивши предсједник Француске. Рођен је 28. јануара 1955. године у Паризу. Био је предсједник Француске од 2007. до 2012. године, као члан конзервативне странке Савез за народни покрет (УМП), која је касније постала Републиканци (Les Républicains).
