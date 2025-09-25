Logo

Саркози проглашен кривим

25.09.2025

11:15

Коментари:

0
Саркози проглашен кривим
Фото: Tanjug / AP

Суд у Паризу прогласио је кривим бившег предсједника Француске Николу Саркозија на основу оптужби за криминалну завјеру у случају финансирања његове предизборне кампање из Либије 2007. године, јавила је телевизија БФМТВ.

За сада нису познати детаљи пресуде.

Саркози је оптужен да је од власти Либије, током мандата бившег либијског лидера Муамера Гадафија, добио 50 милиона евра за финансирање предизборне кампање.

Тужилаштво је затражило затворску казну у трајању од седам година.

Саркози је ослобођен других оптужби и има право да уложи жалбу на пресуду.

Тужиоци су захтијевали да Саркози буде осуђен на седам година затвора.

Саркози, који је увијек негирао оптужбе, оптужен је да је 2005. године, када је био министар унутрашњих послова Француске, склопио договор са Гадафијем да добије финансирање за своју предизборну кампању у замјену за подршку тада изолованој либијској влади.

Саркозију се суди од јануара по оптужбама за прикривање проневјере јавних средстава, пасивну корупцију, незаконито финансирање изборне кампање и криминалну завјеру за почињење злочина.

Ово је највеће суђење за корупцију са којим се Саркози суочио, пошто је већ осуђен у два одвојена случаја, једном за корупцију и трговину утицајем ради незаконитог добијања повољног третмана од судије, а другом за прикривање незаконитих прекомјерних трошкова на предсједничким изборима 2012. године, на којима га је побиједио социјалистички кандидат Франсоа Оланд.

Саркози је бивши предсједник Француске. Рођен је 28. јануара 1955. године у Паризу. Био је предсједник Француске од 2007. до 2012. године, као члан конзервативне странке Савез за народни покрет (УМП), која је касније постала Републиканци (Les Républicains).

Подијели:

Тагови:

Nikola Sarkozi

Muamer el Gadafi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

Свијет

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

2 ч

0
Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

Свијет

Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

2 ч

0
Школа

Свијет

Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"

3 ч

0
Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Свијет

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

У наредних 10 година нестаће ова занимања

13

15

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

13

14

Министри у радној посјети Билећи

13

10

Google тестира аутоматско пребацивање са лозинки на кључеве

13

00

Петровић: Грађани Српске желе добре магистралне путеве у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner